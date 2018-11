Hegnach - VfB Obertürkheim 0:1

Nach dem 4:0-Befreiungsschlag gegen den Aufsteiger FC Freiburg-St. Georgen fuhren die VfB-Frauen optimistisch zum Tabellenführer SV Hegnach. Durch die Ausfälle von Sophie Gairing und Amelie Fischer war der Kader zwar leicht verändert, doch das sollte der mannschaftlichen Geschlossenheit der Gäste nichts anhaben. Im Gegenteil: Auf dem Rasenplatz in Hegnach zeigten beide Teams von Beginn an, dass es ein enges Spiel werden würde. Zwar hatten die Gastgeberinnen zu Beginn mehr Spielanteile, doch die VfB-Frauen waren sehr präsent in den Zweikämpfen und ließen kaum etwas Zwingendes zu. In der 34. Minute kam