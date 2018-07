Mühlhausen zielstrebig

Zazenhausen - TSV Mühlhausen 0:4

Derbytime - Obwohl es für beide Seiten um nichts mehr ging, zeigten die Gäste vom Eschbachwald, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Bereits in der 5. Minute ein spektakulärer Fallrückzieher von F. Haufe nach Flanke J. Zangenberg, der jedoch knapp übers Tor ging. Der TSV wirkte in dieser Anfangsphase entschlossener. So ging man denn auch in der 8. Minute in Führung. B. Köngeter setzt sich links auf der Grundlinie durch, seinen Rückpass verwandelte F. Haufe zum 1:0 für die Gäste. Nach Foul an Zangenberg dann die Chance für Köngeter per Elfmeter, die Führung auszubauen, aber