EsslingenDie Fußballer des TSV Deizisau bleiben in der Bezirksliga im vierten Spiel in Folge ohne Punktverlust. Gegen den FV Vorwärts Faurndau gab es einen 2:0-Sieg. Damit distanziert sich die Mannschaft von Thomas Gentner weiter von den Abstiegsrängen. Gegen den Tabellenzweiten FC Donzdorf gab es für den TSV Berkheim nichts zu holen. Die Esslinger verloren in Donzdorf mit 0:2 (0:1). Dennoch bleiben den Esslingern noch alle Chancen auf den Klassenverbleib. Das Team von Trainer Tim Leibbrand hat weiterhin fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Das Filder-Derby zwischen dem FV Neuhausen und dem TV Nellingen entschied der FVN mit 2:1 (1:0) für