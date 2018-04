Dürrenzimmern - Spvgg Ost 0:2

In einer mäßigen Partie war Ost von Anfang an spielbestimmend. Die Gäste wollten den Sieg vom vergangenen Wochenende unbedingt bestätigen und starteten druckvoll. Der Gastgeber wurde in die eigene Hälfte gedrückt und Chancen gab es zwangsläufig, doch noch ohne zählbaren Erfolg. So dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, als nach einer Hereingabe von rechts Ivana Petrovic schwer gefoult wurde und mit Verdacht auf Bänderriss vom Platz musste. Den fälligen Elfmeter verwandelte Julia Pissarek sicher. Hellwach kam Ost aus der Pause und schon stand es nach einer Ecke 2:0 - wieder war es Pissarek. Im sicheren