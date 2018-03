EsslingenFußball-Bezirksligist TSV Deizisau will im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Oberensingen punkten. In der Kreisliga A hofft der TSV Wendlingen derweil auf Wiedergutmachung.

Bezirksliga

Der TSV Deizisau empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten TSV Oberensingen auf dem heimischen Kunstrasen zum Topspiel. Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl nimmt die Außenseiterrolle gegen den Hochkaräter dankend an: „Oberensingen will aufsteigen und muss deshalb gewinnen. Wir können hingegen entspannt ins Spiel gehen.“ So ganz ohne Zielsetzung will Stiehl aber dennoch nicht bleiben. „Wir wissen, dass die