Fellbach (red) - Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage bei TURA Untermünkheim hat der SV Fellbach in der Landesliga, Staffel 1, zwar drei Punkte und zehn Tore Vorsprung auf den TSV Münchingen, der auf den Relegationsplatz steht, ist aber dennoch noch nicht ganz gesichert. Grund: Zum Abschluss empfängt der SVF am kommenden Samstag eben den TSV Münchingen und darf „nicht höher als mit vier Toren Unterschied verlieren, dann bleiben wir in der Liga“, sagt SVF-Co-Trainer Harald Janik. Jedoch wolle man die Runde „natürlich mit einem Sieg beenden“.

Dabei hätten die Fellbacher auf solche Rechenspiele verzichten können, wenn man in Untermünkheim