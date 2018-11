PSV Stuttgart - N.A.F.I. II 1:1

Der PSV empfing das ebenfalls noch ungeschlagene N.A.F.I. Stuttgart II. Der PSV startete engagiert ins Spiel und setzte schon nach wenigen Minuten vereinzelte Nadelstiche in der Offensive. Auch die ersten Torgelegenheiten sprangen dabei heraus. Man kontrollierte den Ball und den Gegner in den ersten 20 Minuten, so dass folgerichtig das 1:0 fallen sollte. Dies fiel jedoch auf kuriose Weise. Ein Freistoß war es, der die Führung bringen sollte. Freistoßspezialist Daniel Kontny nahm aus 20 Metern Maß und setzte zum Flachschuss an, der jedoch mittig aufs Tor kam und nicht wirklich stramm geschossen war.