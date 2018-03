ObertürkheimEs sei verdammt anstrengend gewesen, schnaufte Obertürkheims Spielertrainer Stefan Schullehner mit den Händen in den Hüften nach der Partie noch mal ordentlich durch. Damit meinte er aber nicht vordergründig die Partie gegen den starken Aufsteiger TSV Bernhausen. Vielmehr dachte der Coach an den Morgen vor dem gestrigen Spiel zurück. Insgesamt 15 Spieler von der ersten und zweiten Obertürkheimer Mannschaft trafen sich zum gemeinsamen „Paarschippen“: Der Kunstrasen musste nämlich erstmal von den Schneemassen befreit werden. „Zwei Stunden lang haben wir mit Schippen und Besen alles gegeben, damit wir spielen konnten“, so Schullehner.