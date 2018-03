Bad CannstattBeim Gastspiel in Plattenhardt musste Trainer Stefan Schuon drei Kandidaten aus dem Kader streichen. Grund: Alle Akteure beim Drittplatzierten Spvgg Cannstatt erfreuen sich derzeit bester Gesundheit beziehungsweise sind in der Lage, beschwerdefrei über 90 Minuten zu gehen. Oben beim Spiel auf den Fildern traf es zum Beispiel in Filip Anic einen etablierten Akteur – er war nur Zuschauer. Für Schuon stellt sich die Lage derzeit als willkommenes Luxusproblem dar, „das uns schon die ganze Saison über weitergeholfen hat“. Soll aber nicht heißen, dass er in dieser Runde in jedem Spiel die Qual der Wahl hatte. Vielmehr seien Phasen des