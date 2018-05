EsslingenMehr Nervenkitzel geht kaum: Der VfB Oberesslingen/Zell empfängt am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga-A den TSV Denkendorf zum Topspiel. Das bedeutet, der Spitzenreiter trifft auf den punktgleichen Tabellenzweiten. Unter Druck stehen allerdings beide Teams, denn der Verlierer könnte bis auf Rang vier durchgereicht werden.

Dass zumindest eines der beiden Teams in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga an den Start geht, ist bereits seit einiger Zeit naheliegend. Denn schon seit Dezember teilen sich der VfBO und die Denkendorfer die ersten beiden Tabellenplätze untereinander auf. Zwar führte Denkendorf das Feld lange Zeit an, doch