UntertürkheimEinfach genial, diese drei Punkte nimmt euch keiner mehr“, sagte Uwe Braun nach dem Abpfiff inmitten seiner Akteure. Der Coach des Bezirksligisten TB Untertürkheim verlor trotz der Euphorie des ersten Dreiers im ersten Saisonspiel nicht den Blick für das, was sich zuvor in den 90 plus 3 Minuten auf dem Grün abgespielt hat. „Der Sieg war glücklich, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, hat Braun treffend erkannt. Schließlich fiel der Siegtreffer für die Gastgeber in der 93. Minute. Sieg-Torschütze mit einem Flachschuss aus 22 Metern war Neuzugang und Routinier Kostas Baxevanidis, der erst zehn Minuten zuvor das Feld betrat. „Für solche Momente haben wir Spieler wie Kostas verpflichtet.“

Glücklich war der Sieg auch aufgrund des schwachen Auftretens der Gastgeber nach der Pause. Schlagartig hatten die Gehrenwald-Kicker keinen Zugriff mehr aufs Spiel, schauten ihren Gegenspielern mit Sicherheitsabstand beim Passen zu, ohne Anstalten zu machen, eingreifen zu wollen. Und die in den ersten 45 Minuten souveräne Viererkette – nur kurz vor dem Pausenpfiff war diese einmal nicht im Bilde und Kristijan Cagalj vergab die einzige Gäste-Großchance per Kopf aus sieben Metern – kam plötzlich ordentlich ins Straucheln. Völlig unnötig zum Straucheln brachte in der 51. Minute Abwehrspieler Michael Höschele Croatia-Torjäger Holly Bokilo und dieser nutzte die Einladung zum Fall auf den Untergrund. Der gute Unparteiische Dennis Lidle zeigte zurecht auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an. TBU-Schlussmann Marcel Janik war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den Ball aber letztlich nur aus den Maschen holen – 1:1. Danach herrschte beim TBU teilweise reines Chaos, die in der ersten Hälfte eigentlich nicht existenten Gäste drückten auf den Führungstreffer und hätten diesen in der 62. Minute markieren müssen – Cagalj drosch den Ball aus kurzer Entfernung weit drüber. „Es wird immer mal wieder vorkommen, dass wir in einer Partie Schwächephasen haben. Die haben wir dieses Mal zum Glück schadlos überstanden.“ Jedoch hätte der TBU diese Phase gelassener überstehen können, wenn man in den ersten 45 Minuten konsequenter agiert hätte. Da hatten die Mannen von Braun alles im Griff, störten schon tief in der gegnerischen Hälfte. Die als technisch stark bekannten Gäste waren im Aufbauspiel mit ihrem Latein am Ende, brachten so gut wie keinen annähernd vernünftigen Angriff zustande. Der TBU hingegen kam häufig in aussichtsreiche Positionen. Doch entweder war der letzte Pass zu schlampig oder der gute Gästekeeper Matej Prljevic war auf dem Pfosten – wie bei einem Weitschuss von Kapitän Yannick-Marc Munk (25.) oder einem Abschluss aus kurzer Entfernung von Janik Koziol (38.). Machtlos war der Keeper bereits in der vierten Minute. Da traf Munk per typischem Aufsetzer aus 23 Metern.

Der TBU hat zumindest 45 Minuten lang bewiesen, dass man in der Bezirksliga konkurrenzfähig ist und hat wichtige drei Zähler eingefahren. Nun gilt es, starke Leistungen über einen längeren Zeitraum zu bringen, dann braucht man sich keine Sorgen über den Klassenerhalt zu machen.

TB Untertürkheim: Janik; Pfeifer (83. Baxevanidis), Michael Höschele, Rogalsky, Daniel Höschele (55. Widmann), Oseme Urawah, Stegbauer (83. Baumgärtner), Munk, Vukic, Koziol, Sholabomi (93. Spahr).

Croatia Stuttgart: Prljevic, Klaic, Franc Cagalj, Stevanovic, Cosic, Kristijan Cagalj, Benakovic, Barisic (78. Bungic), Harb (55. Kum), Matanovic, Bokilo.