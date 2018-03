Anzeige

Olenschuk mit Traumtor

Spvgg Cannstatt - Silenbuch 5:4

Pure Unterhaltung bekamen die Zuschauer am letzten Spieltag der Saison 2016/17 an der Hofener Straße geboten. Und das war nicht ganz einfach, schließlich spielte der Gast aus Sillenbuch noch um den rettenden Platz für die kommende Bezirksliga-Saison. Den Hausherren war dies scheinbar egal und sie spielten eine gute erste Hälfte, in der sie auch verdient durch Top-Torjäger Marvin Kellner in der 16. Minute mit 1:0 in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel kamen dann die Zuschauer auf ihre Kosten. Die Gäste konnten in der 55. Minute ausgleichen und wurden nun immer besser. Und die Cannstatter? Die brachten mit Olenschuk einen neuen Spieler. In der 67. Minute setzte sich Kellner auf der linken Seite gekonnt durch und seine Hereingabe verwandelte Oliver Olenschuk sehenswert mit einem Fallrückzieher, der Marke Traumtor, aus 14 Metern unhaltbar zum 2:1 für die Hausherren. Die Gastgeber blieben nun dran und in der 74. Minute erhöhte Kellner sein Torekonto auf 23 und erzielte das 3:1. Nur 60 Sekunden später gab der manchmal merkwürdig entscheidende Referee einen schmeichelhaften Foulelfmeter für die Gäste und diese nutzen die Gelegenheit zum 2:3-Anschlusstreffer. Nun wollte Sillenbuch den Ausgleich, welcher den Gästen zum direkten Klassenverbleib gereicht hätte, doch die Cannstatter hatten noch mal eine Antwort. Diese hieß Michael Ziegler. In der 81. Minute eingewechselt, sorgte Ziegler mit seinen beiden Toren in der 87. und 90. Minute für das 5:2 und eigentlich somit auch für die Entscheidung. Aber die Gäste stemmten sich mit Hilfe der sechsminütigen Nachspielzeit nochmals gegen die drohende Niederlage und kamen durch zwei schöne Tore auf 4:5 heran, jedoch sollte der verdiente Heimsieg der Cannstatter nicht mehr in Gefahr geraten. Nach dem Abpfiff waren die zahlreichen Zuschauer bestens unterhalten und feierten ihre Cannstatter Jungs, die mit dem starken 7. Tabellenplatz eine tolle erste Bezirksliga-Saison absolvierten. Klaus Stötzer

Gut dagegengehalten

Obertürkheim - N.A.F.I. 0:1

Der VfB Obertürkheim empfing am letzten Spieltag der Saison den Klassenprimus N.A.F.I. Stuttgart. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel. Während die Gäste mit einem Sieg den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen wollten, war dem VfB vor allem daran gelegen, eine schwierige Saison letztlich mit dem vor der Saison ausgegebenen Ziel des Klassenerhalts abzuschließen. So legten beide Mannschaften trotz drückender Hitze eine engagierte Leistung an den Tag - sehr zur Freude der zahlreich angereisten Zuschauer und Schlachtenbummler. Der VfB hielt gut dagegen und kam auf dem großen Rasen immer wieder auch selbst zu aussichtsreichen Gelegenheiten. In der 30. Minute waren sie dann aber machtlos, als Erdal Koyuncu sein Glück versuchte und den Ball zur für N.A.F.I. erlösenden Führung im Tor unterbrachte. Doch der VfB gab nicht auf, sondern spielte weiter mutig mit. Bei N.A.F.I. war mit fortschreitender Zeit zunehmend Nervosität ob des nur knappen Vorsprungs zu spüren, und desto größer war die Erleichterung, als der gut leitende Schiedsrichter Hermann Schäfer nach 90 Minuten im strömenden Regen die Partie abpfiff. Doch auch der VfB freute sich über das positive Ende einer kräftezehrenden Saison und dementsprechend ausgelassen wurde anschließend gemeinsam mit Fans, Freunden und Förderern der Saisonabschluss gefeiert.

Der VfB gratuliert N.A.F.I. Stuttgart zur Meisterschaft und dankt seinem langjährigen Spielführer Andreas Walz für sein großes Engagement innerhalb der Mannschaft und im Verein, nachdem er nach geschafftem Klassenerhalt seine Kickstiefel endgültig an den Nagel hängen wird.

Andreas Löchle

Torjäger

31 Tore: Nico Presthofer (SV Bonlanden).

27 Tore: Ramin Sina (TSV Rohr).

23 Tore: Marvin Kellner (Spvgg Cannstatt).

19 Tore: Raphael Hahn (MTV Stuttgart).

17 Tore: Rüchan Pehlivan (SV Bonlanden), Erdal Koyuncu (Türkspor Stuttgart/N.A.F.I. Stuttgart), Pero Mamic (Croatia Stuttgart), Sergio Mavinga (SC Stammheim).

16 Tore: Ugur Capar und Emre Yildizeli (beide N.A.F.I. Stuttgart), Markus Löw (SV Sillenbuch)

15 Tore: Bernhard Kreis (TSV Münster).

14 Tore: Willi Sauerborn (MTV Stuttgart), Paulo Bayrak (TSV Plattenhardt).

13 Tore: Armando Barbieri (SC Stammheim).

12 Tore: Pascal Geidies (Spvgg Cannstatt), Faton Hasanaj (TSV Münster), Denis Berger (N.A.F.I. Stuttgart).