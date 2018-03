Bad CannstattDer SV Grün-Weiss Sommerrain, der TSV Mühlhausen und die Spvgg Ost hätten bereits vergangenen Sonntag, eine Woche vor dem Start nach der Winterpause, in der Kreisliga A, Staffel 1, wieder auf Punktejagd gehen sollen. Kälte und Schneefall vermiesten König Fußball aber den Spaß – die Spiele fielen aus. Die drei angesprochenen Vereine (über ihre Veränderungen in der fußballfreien Zeit und ihre Ziele haben wir bereits berichtet) wollen nun am kommenden Sonntag mit den anderen Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet in der Staffel 1 die ersten Punkte 2018 einfahren. Sowohl im Kampf um den Aufstieg als auch im Tabellenkeller geht es noch spannend