Bad Cannstatt

Gäste im ersten Abschnitt besser

Grün-Weiss Sommerrain – Spvgg Ost 5:2

Die ersten 20 Minuten war Ost die spielbestimmende Mannschaft. Die Hintermannschaft der Gastgeber wurde sehr früh attackiert, so dass man sich beim Aufbauspiel sehr schwer tat. In der 11. Minute gab es nach einem Foulspiel einen Freistoß für Sommerrain. Nützler brachte den Ball in den Strafraum, Fohmann reagierte am schnellsten auf den Abpraller und traf zu diesem Zeitpunkt zum unverdienten 1:0. Sofort im Gegenzug wurde Toksöz auf die Reise geschickt. Dieser umkurvte drei Gegenspieler und schob locker zum