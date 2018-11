Zehn Treffer nach der Pause

SSV Zuffenh. II - Mühlhausen 1:14

Nach dem verlorenen Heimspiel gegen die Sportvg Feuerbach II musste die Mannschaft des TSV Mühlhausen beim Schlusslicht Zuffenhausen unbedingt gewinnen. Deutlich war der Eschbachwaldtruppe jedoch die Verunsicherung anzumerken. Zu schleppend erfolgte das Umschaltspiel nach eigenem Ballgewinn. Konnten die Gastgeber den Abschluss von Daniel Gonzales in der Anfangsphase noch kurz vor der Linie klären, war es dann Dominik Kaschubowski, der in der 18. Minute dann aber den Bann brach und das 1:0 für die Gäste erzielen konnte. Die Mannschaft des TSV legte nach und erzielte in