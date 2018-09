Verdienter Gästesieg

Mühlhausen - Feuerbach II 0:2

Völlig zu Recht gingen die Gäste aus Feuerbach in diesem Spiel als Sieger hervor. Nichts war bei den Gastgebern zu sehen vom positiven Trend der letzten Spiele. Lag es zuletzt an der mangelnden Chancenverwertung, so gelang es der Eschbachwaldtruppe in diesem Spiel nicht, gegen eine geschickt stehende Gästeabwehr etwas Zwingendes herauszuspielen. Bereits in der 3. und 6. Minute hatten die Gäste gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Die erste Möglichkeit für den TSV hatte Dimitrij Pankov in der 36. Minute, der jedoch am Feuerbacher Torspieler scheiterte. Noch vor der Halbzeit