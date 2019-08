Bad CannstattBei der Spvgg beginnt ein neues Fußball-Kapitel. Nach insgesamt neun Jahren heißt der sportliche Vorturner und Taktikgeber nicht mehr Stefan Schuon (Trainer TSV Weilimdorf). Nun leitet der 43-jährige Mirko Sapina die Kicker von der Hofener Straße an. Dieser trainierte zuletzt die Landesliga-Reserve des TSV Weilimdorf, ist mit dieser aus der Kreisliga B aufgestiegen und hat sich in der Vorsaison souverän in der A-Klasse gehalten. Seine aktive Karriere beendete Sapina bei Croatia Stuttgart, die er auch drei Jahre lang in der Bezirksliga trainierte.

Es sei sicherlich schwer, einen Trainer zu beerben, der eine so