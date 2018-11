Obertürkheim -Lena hat ein Stirnband um den Kopf, Larissa keines. Hilfreich, ansonsten sind die 23-jährigen Reiser-Zwillinge - obwohl zweieiig - schwer zu unterscheiden. Selbst so manche Teamgefährtin der beiden Fußballerinnen des Oberligisten VfB Obertürkheim hatte oder hat so ihre Probleme, die beiden auseinanderzuhalten. „Aus diesem Grund hatten wir im Training unterschiedliche Trikots und verschiedenfarbige Fußballschuhe an, um ständigen Verwechslungen vorzubeugen“, sagt Lena Reiser, die zehn Minuten älter als Larry ist - so der Spitzname ihrer Schwester.

Diese Unterscheidungshilfen