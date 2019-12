GarmischMir san d’rhoam in Garmisch-Partenkirchen“ sang der Hochlandchor beim Begrüßungsabend im Dorint Sporthotel. Und kein Titel hätte treffender zu unserer 30. Weihnachts-Leserreise passen können, wie dieser. Denn seit 30 Jahren sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung d’rhoam in Garmisch-Partenkirchen. Mehr als 2200 Gäste verbrachten mit uns in den vergangenen 30 Jahren die Weihnachtstage im schönen Werdenfelser Land. Und was 1989 mit 42 Teilnehmern begann, steigerte sich auf die Rekordteilnehmerzahl von 116 Personen. In den letzten Jahren waren immer zwischen 60 und 70 Leserinnen und Leser d’rhoam im Dorint Sporthotel, das für viele im Rahmen unserer Weihnachts-Leserreisen zur zweiten Heimat wurde. Und so betonte die Erste Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Dr. Sigrid Meierhofer, in ihrem Grußwort, dass sie „so etwas noch nie erlebt hat“. 30 Jahre hintereinander Weihnachten im selben Ort und im selben Hotel zu verbringen, ist wahrlich bundesweit einmalig. Dr. Meierhofer bedankte sich ausdrücklich beim Organisator Sigfried Baumann für dessen Engagement, für dessen Treue zu Garmisch-Partenkirchen und für die vielen tollen Programme, die in 30 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Dorint Sporthotel den Gästen geboten wurden. Es bedeutete schon eine besondere Auszeichnung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jubiläums-Weihnachts-Leserreise, dass die Erste Bürgermeisterin sich die Zeit nahm, am Begrüßungsabend Worte an die Gäste zu richten. Und so war es auch im 30. Jahr noch einmal gelungen, neue Ausflugs- und Rahmenprogramme zu schaffen. Der ältesten Teilnehmerin, Elfriede Dubois, die bereits mehr als 20 Mal dabei war, wurde die Ehre zuteil, die 1972 aufgestellte Friedensglocke des Alpenraumes hoch über dem Inntal erklingen zu lassen. Laut und kraftvoll verkündete die mehr als zehn Tonnen schwere Glocke ihre Botschaft von Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Einen hautnahen Kontakt mit Alpakas bot der Besuch bei Familie Haslwanter-Egger, die in ihrem Stall insgesamt 35 Alpakas halten. Und so bot sich unseren Gästen erstmals die Möglichkeit, gemeinsam mit diesen anhänglichen Tieren einen wunderschönen Winterspaziergang zu machen. Zuvor hatte die Leiterin Marketing der Olympiaregion Seefeld, Lisa Kränkel, unsere Gäste in der Sportalm mit einem Schnapserl begrüßt und sich für den mehrfachen Besuch im Rahmen unserer 30. Weihnachts-Leserreisen bedankt. Ein Spektakel ohne gleichen boten die Heiterwanger Tuifln vor dem Hotel Fischer am See. Furchterregende Gestalten, sogenannte Grampusse, bestürmten den Reisebus mit den Gästen unserer Zeitung. Die traditionellen Masken (Wert einer Maske 1000 Euro) und die zotteligen Kostüme (genäht aus den Fellen von insgesamt sieben Schafen) pflegen eine uralte Tradition und boten unseren Gästen die Gelegenheit, sich einmal mit Teufeln fotografieren zu lassen. Zuvor hatten wir eine wunderschöne Panoramafahrt durch die Ammergauer Alpen und den Ammerwald unternommen, eine dünn besiedelte Landschaft, die aber weithin bekannte Sehenswürdigkeiten umfasst wie die Königsschlösser Neuschwanstein und Linderhof, das Kloster Ettal, die Wieskirche und die fjordähnlichen Seen Plansee und Heiterwanger See. Beide Seen verfügen über einen ausgezeichneten Gewässerzustand. Seit 2017 besteht der 230 Quadratkilometer große Naturpark der Ammergauer Alpen, der größte Bayerns. Mit Pferdekutschen fuhr man gemütlich von Mittenwald über die berühmten Buckelwiesen nach Bärenbichl zur Kaffeetafel in das Café Pfeiffer, das eigens für unsere Gäste seine Pforten geöffnet hatte und unter anderem seine spektakuläre Schwarzwälder Kirschtorte kredenzte. Wer mag beim Anblick dieser Backkunstwerke schon an Kalorien denken? Hoch hinaus ging es mit der zweithöchsten Bergbahn Deutschlands hinauf auf 2244 Meter Höhe. Dort oben befindet sich das Naturinformationszentrum Karwendel. Das „Riesenfernrohr“ ragt spektakulär über die Felskante Richtung Mittenwald hinaus, atemberaubende 1300 Meter fällt der Blick ins weite Inntal. Im Innern bietet die Röhre viel Wissenswertes über das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet der Ostalpen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Auch die Karwendelbahn hatte unsere Gäste in der Berggaststätte mit einem Schnapserl zum Aufwärmen begrüßt. Und beim traditionellen Weihnachtskonzert der Musikkapelle Garmisch begrüßte Vorstand Maximilian Wank ausdrücklich die Gäste unserer Zeitung, zumal wir seit 19 Jahren das Weihnachtskonzert der Musikkapelle Garmisch besuchen. Der traditionelle Weihnachtsnachmittag an Heiligabend im Hotel bot in diesem Jahr besonders emotionale Momente. Nicht allein durch die „Teufelsgeigerin“ Theodora vom Duo Theolin, das seit drei Jahren bei unserem Weihnachtsnachmittag die musikalischen Akzente setzt. Nein, eine besondere Überraschung war es, als die gesamte Hotelmannschaft mit Wunderkerzen den Festsaal Neuschwanstein betrat um sich so auf diese Weise für 30 Jahre Treue der Cannstatter und Untertürkheimer Zeitung zu bedanken. Hoteldirektorin Stefanie Lüdtke hatte diesen Auftritt als besonderes Jubiläumsgeschenk organisiert. „Was machen wir nächstes Jahr ohne Euch“, eine häufig gestellte Frage, denn Hoteldirektion, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gäste unserer Zeitung bildeten in den vielen Jahren eine harmonische Familie. Aufgrund des Jubiläums hatte Stefanie Lüdtke allen unseren Gästen einen ganzen Urlaubstag geschenkt, sodass die Jubiläumsreise in diesem Jahr zehn statt neun Tage dauerte. Zauberhafte Erlebnisse prägten in 30 Jahren unsere Weihnachts-Leserreisen. Und dieses Zauberhafte wurde eindrucksvoll dokumentiert von dem Zauberkünstler Simon Thomas aus Stuttgart, der unsere Gäste mit seiner Mentalmagie verblüffte. Viele internationale Preise, so der dritte Platz in der Sparte Mentalmagie bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst 2015 in Rimini/Italien, hatte Simon Thomas schon eingeheimst. Zurück blieb bei seinem Auftritt Staunen, Verblüffung und immer wieder die Frage, wie das funktioniert. Den Abschluss der 30. Weihnachts-Leserreise feierten wir an königlicher Stätte: In Ludwigs Festspielhaus in Füssen. Dabei hatten unsere Gäste die Gelegenheit, persönlich auf der größten Theater-Drehbühne Europas zu stehen und die eindrucksvolle Bühnentechnik samt See zu bestaunen und – was es so noch nie gab – den Darstellern bei den Proben zuzuschauen und zuzuhören. Das König Ludwig-Büfett im angrenzenden Wirtshaus zum See wurde unterbrochen durch eine persönliche Audienz bei Ludwig II. Der aus Wiesbaden stammende Musicaldarsteller Jan Rekeszus ist Füssens neuer König. Im Musical Ludwig² spielte Jan bereits zuvor den Grafen Dürckheim um dann zum König befördert zu werden. Ludwig², dessen Aufführung unsere Gäste zum Abschluss des Besuches in Ludwigs Festspielhaus noch live erlebten, ist eines der schönsten und emotionalsten Musicals Deutschlands, welches das Leben und Wirken des Märchenkönigs in der Inszenierung von Benjamin Sahler eindrucksvoll auf die Bühne bringt. Und ganz gewiss setzten wir mit dem Besuch in Ludwigs Festspielhaus einen glanzvollen Schlusspunkt nicht nur unter die Weihnachts-Leserreise 2019 sondern unter lange 30 Jahre. Nun ist der Vorhang gefallen, denn alles im Leben hat einmal ein Ende.