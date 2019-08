Reiseleistungen

› Bequeme Anreise mit dem Bus von Esslingen, Untertürkheim und Bad Cannstatt nach Bremen und zurück

› 4 Übernachtungen in stilvoll und komfortabel eingerichteten Zimmern

› Reichhaltiges Dorint-Frühstücksbuffet mit einem Glas Sekt

› 2 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

› Abschieds-Abendessen im berühmten Bremer Ratskeller, UNESCO-Weltkulturerbe

› Gemeinsames Kaffeetrinken am Anreisetag

› Begrüßungscocktail mit der Hoteldirektion

› Silvestergala am 31.12. mit Musik und Tanz sowie Champagner-Empfang. Alle Getränke zum Silvester-Gala-Buffet bis 23.00 Uhr kostenfrei

› Besuch des Neujahrskonzertes „Musica Viva“ am 1. Januar 2020 um 18.30 Uhr

in der berühmten Bremer „Glocke“– ein Ohren- und Augenschmaus

› Kostenlose Benutzung des 1.200 Quadratmeter großen Wellnessbereichs mit beheiztem Outdoor-Pool, verschiedenen Saunen und Dampfbad (Massagen und Kosmetikbehandlungen gegen Gebühr)

› Reiseleitung: Heike und Sigfried Baumann

Zusätzlich buchbare Ausflüge:



› Erkundungsfahrt Bremen und Führung durch den „Schnoor“, Bremens ältestes Viertel. Entdecken Sie schmale Gassen, schiefe Häuschen, idyllische Eckchen, Kunst und Kunsthandwerk und schärfen Sie für diese Führung alle Ihre Sinne. Süßigkeiten sind inbegriffen. Preis pro Person ca. € 55,-



› Tagesausflug „Überseestadt und Bremen-Vegesack“. Zunächst besuchen wir in der Bremer Überseestadt den Schuppen 1 und erleben dort die Schauspielerführung „Borgward, Berta, Benz und Bremen“. Aus dem ehemaligen Kaischuppen wurde ein Oldtimerzentrum par excellence. Danach geht es weiter nach Bremen-Vegesack. Dort besichtigen wir das Schulschiff „Deutschland“ und servieren in einem nahegelegenen Restaurant die berühmte Bremer Kartoffelsuppe mit Würstchen und Baguette. Es schließt sich an eine einstündige Führung über die maritime Meile von Vegesack. Hier wird Seefahrer- und Schiffsbaugeschichte lebendig. Danach bleibt auch noch Freizeit und damit haben Sie eine gute Gelegenheit, maritime Souvenirs zu erwerben. Die Geschäfte haben geöffnet. Preis pro Person ca. € 95,-

Reisepreis pro Person

› im Komfort-Doppelzimmer € 1.090,–

› im Komfort-Einzelzimmer € 1.195,–

Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Veranstalter: Cannstatter Zeitung,

Wilhelmstraße 18–20 in 70372 Stuttgart.

Nähere Auskünfte zu unserer Reise „Silvester im Grand Hotel” erhalten Sie bei der Cannstatter Zeitung, Herrn Sigfried Baumann, Tel. 0711 / 955 68-20.



Buchung und Beratung in unseren Geschäftsstellen

Bad Cannstatt Wilhelmstraße 20 Tel. 0711/955 68-12 (Fr. Herrmann)

Esslingen Marktplatz 6 Tel. 0711/93 10-242