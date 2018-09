Anzeige

Liebe Reisefreunde unserer Zeitung,

die langjährige Tradition unserer Weihnachts-Leserreise (bereits zum 29. Mal) ins schöne Werdenfelser Land ist für unsere Gäste stets etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen auch in diesem Jahr. Denn als besonderen Höhepunkt besuchen wir das Ludwig-Musical, das exklusiv in Ludwigs Festspielhaus in Füssen am Forggensee aufgeführt wird, übrigens eines der schönsten und emotionalsten Musicals überhaupt. Der Musicalbesuch inklusive Fahrt nach Füssen und zurück ist für Sie im Reisepreis enthalten. Darüber hinaus warten weitere Erlebnisprogramme auf Sie: zum Beispiel eine Seeweihnacht auf dem Achensee in Tirol oder die winterliche Bergwelt in der Leutasch und im Gaistal, wo wir eine Kutschfahrt zu der eindrucksvoll gelegenen Hämmermoosalm anbieten. Darüber hinaus wollen wir in Seefeld einen Blick hinter die Kulissen der nordischen Ski-WM 2019 werfen. Im Rahmen eines Halbtagesausflugs besuchen wir noch den Weihnachtsmarkt in Mittenwald. Abwechslungsreicher und schöner können die Weihnachtstage kaum gestaltet werden wie im Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen. Seit 28 Jahren ist die Resonanz auf diese Reise bei unseren Gästen ungebrochen. Für Gäste, das Hotel mit seiner Direktorin und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist unsere Weihnachts-Leserreise immer wieder etwas ganz Besonderes, sozusagen der Höhepunkt eines Jahres, weil sich zwischen Mitarbeitern und Gästen im Laufe der vielen Jahre viele freundschaftliche Kontakte ergeben haben. Natürlich besuchen wir auch wieder das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikkapelle Garmisch am ersten Weihnachtsfeiertag im Kongresssaal „Werdenfels“. Kulinarisch verwöhnt werden Sie während des gesamten Aufenthalts mit 4-gängigen Menüs zum Abendessen sowie einem großen Weihnachts-Galaessen am 24. Dezember und dem Weihnachts-Galabüfett am ersten Weihnachtsfeiertag. In den gemütlichen Appartements (selbst die kleinsten Einheiten haben eine Größe von 40 Quadratmetern) werden Sie sich wie zu Hause fühlen, deshalb urteilen viele unserer Gäste, dass es kaum ein schöneres Weihnachten geben kann als im Rahmen unserer traditionellen Weihnachts-Leserreise. Der besinnliche Weihnachtsnachmittag mit Kaffee und Kuchen und großer Tombola sowie der musikalische Begrüßungsabend runden unseren Aufenthalt ab. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf eine erlebnisreiche und besinnliche Weihnachts-Leserreise ins Werdenfelser Land.

Mit besten Empfehlungen

Ihr Sigfried Baumann

Geschäftsführer Cannstatter /

Unter­türkheimer Zeitung

Inklusiv-Reiseleistungen

› An-/Abreise ab Bad Cannstatt, Untertürkheim und Esslingen mit dem Bus

› Begrüßungsabend mit der Hoteldirektorin Stefanie Lüttke und musikalischer Einlage der beiden jungen Trompetenspieler Anton und Korbinian Gröbel, begleitet von ihrer Tante Steffi an der Harfe

› Tägliche Halbpension mit Frühstücksbüfett und 4-Gang-Abendessen

› 5-gäng. Gala-Menü an Heiligabend

› Weihnachts-Galabüfett am 1. Weihnachtsfeiertag

› Besinnlicher Weihnachtsnachmittag mit Kaffee und Kuchen, Programm und großer Weihnachts-Tombola

› Besuch des Weihnachtskonzerts der Musikkapelle Garmisch-Partenkirchen am 1. Weihnachtsfeiertag um 18.00 Uhr im Kongresshaus Garmisch

› Kostenloser Transfer vom Hotel zum Kongresshaus Garmisch am 1. Weihnachtsfeiertag

› Der Höhepunkt: Besuch des Ludwig-Musicals in Ludwigs Festspielhaus in Füssen am 2. Weihnachtsfeiertag um 14.30 Uhr (Karten der Preiskategorie 2)

› Kostenloser Gepäckservice auf die Zimmer

› Reiseleitung: Sigfried Baumann und Cora Schön

Zusätzliche Ausflugsangebote

› Seeweihnacht auf dem Achensee. Vom Dorint Sporthotel fahren wir über Mittenwald, Seefeld und das Inntal nach Jenbach und dort weiter hinauf nach Pertisau am Achensee. Dort steigen wir um auf die MS Achensee und erleben an Bord eine Seeweihnacht auf dem fjordartigen See in Tirol. Ein Begrüßungsdrink ist ebenso im Preis enthalten wie musikalische Unterhaltung und ein Christkindlmarkt an Bord. MS Achensee ist bewirtschaftet (Selbstzahler), die Fahrt über den Achensee dauert ca. zwei Stunden, anschließend Rückfahrt in das Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen. Preis pro Person € 75,-

› Winterliche Kutschfahrt zur Hämmermoosalm von der Leutasch in das Gaistal. Mit dem Bus geht es von Garmisch-Partenkirchen in die Leutasch und weiter mit Pferdekutschen auf die Hämmermoosalm im Gaistal. Von der Alm fantastischer Blick auf die umgebende Bergwelt. Ein Mittagsimbiss (deftiger Brotzeitteller oder Kaiserschmarrn) ist im Ausflugspreis enthalten. Auf der Alm demonstriert Ihnen ein Edelweiß-Schnitzer seine Kunst, lassen Sie sich einfach verzaubern. Preis pro Person € 75,-

› Hinter den Kulissen der nordischen Ski-WM 2019. Die nordische Ski-WM 2019 findet in Seefeld statt. Busfahrt hin und zurück. Das genaue Programm steht im Augenblick noch nicht fest, ebensowenig die Preise für diesen Ausflug. Allerdings dürfte es für viele ein besonderes Erlebnis sein, so wenige Wochen vor der Ski-WM einen Blick hinter die Kulissen dieser Sportveranstaltung zu werfen.

› Weihnachtsmarkt in Mittenwald. Bummeln Sie individuell über einen der schönsten Weihnachtsmärkte im Werdenfelser Land. Eine Einkehr ist auf der hoch über Mittenwald gelegenen Gröbel Alm vorgesehen. Wir servieren die Spezialität des Hauses: Windbeutel mit Kaffee oder Tee. Preis pro Person € 35,–

Preise pro Person

› Doppelzimmer (Appart.) € 1.390,–

› Einzelzimmer (Appart.) ab € 1.498,–

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Veranstalter: Cannstatter Zeitung, Wilhelmstraße 18–20 in 70372 Stuttgart.

