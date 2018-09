Viva Mexiko und Kubas Traumstrände

Kreuzfahrt mit MS BERLIN und Badeverlängerung in Varadero/Kuba vom 7. bis 22. Februar 2019



Liebe Freunde der MS BERLIN,

liebe Reisefreunde unserer Zeitung,



hier kommt das Top-Angebot, um dem kalten und ungemütlichen Winter in Deutschland zu entfliehen. Eine Kombinationsreise unter dem Motto „Viva Mexico und Kubas Traumstrände“. Von Havanna/ Kuba aus sticht die MS BERLIN wieder in See unter dem Motto „Auf den Spuren der Maya“. Von den in Mexico angelaufenen Häfen haben Sie die Möglichkeit im Rahmen von Landausflügen die großartigen Bauwerke der Maya in Chichen Itza oder in Tulum, einzige Maya-Festung am Meer, zu ergründen. Von Costa Maya aus steht die Mayastätte Chacchoben auf dem Ausflugsprogramm und von Belize City können Sie die Mayastätte Altun’Ha besuchen. Nach dieser erlebnisreichen Kreuzfahrt mit der MS BERLIN auf den Spuren der Maya wartet dann das beste Badehotel in Varadero auf Sie. Nachdem wir im vergangenen Jahr auf unserer Kuba-Reise noch zwei Hotels alternativ angeboten hatten, haben wir dieses Jahr uns ausschließlich für das Royalton Hicacos entschieden, in dem unsere Gäste unter anderem auch in den Genuss eines Butler-Services kommen. In einem Ranking der besten Badehotels in Varadero steht das Royalton Hicacos unangefochten auf Platz 1. Der Traumstand liegt unmittelbar vor der Haustür. Hier wird Ihr Karibikurlaub zum reinen Vergnügen. Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass wir das Gesamtarrangement Flug, Kreuzfahrt und Hotel Royalton Hicacos günstiger anbieten können als im Jahr 2018. Außerdem ist für die Gäste unserer Zeitung das All inklusiv-Getränkepaket an Bord der MS BERLIN kostenlos, ebenso gibt es wieder 75 Euro Bordguthaben pro Kabine. Die Flugzeiten (Änderungen möglich) sehen im Augenblick vor einen Abflug ab Frankfurt um 12.45 Uhr und eine Landung in Frankfurt um 12.05 Uhr, so dass Sie bequem zum und vom Frankfurter Flughafen mit der Bahn fahren können. Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre stehen an Bord der MS BERLIN ganz im Vordergrund und nicht zuletzt deshalb machen unsere Leserinnen und Leser bei Kreuzfahrtschiffen keine Kompromisse. Der Charme der „alten Lady“ MS BERLIN überzeugt noch immer und so ist auch auf der Reise „Auf den Spuren der Maya“ ein besonderes Kreuzfahrtvergnügen garantiert. Schiff und Hotel sind dem Unterzeichner bestens bekannt, so dass ich gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung stehe.



Ich freue mich auf gemeinsame schöne Ferientage an Bord der MS BERLIN, in Mexico und in Varaderos bestem Strandhotel.Mit besten Empfehlungen



Ihr Sigfried Baumann

Geschäftsführer Cannstatter /

Unter­türkheimer Zeitung