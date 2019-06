Bad CannstattJede Reise bietet Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse. Die eine weniger, die andere mehr. Umso glücklicher durften sich jene Gäste schätzen, die sich entschlossen hatten, an unserer erneut ausgebuchten Leserreise „Die Plitvicer Seen und Marija Bistrica“ teilzunehmen. Wer zählt die Fülle der Eindrücke und Erlebnisse, welche die neun Tage bereit hielten: Ungebändigte, grandiose Natur an den unvergleichlichen Plitvicer Seen, die Schönheit der Stille in den Wäldern, welche den Nationalpark von Plitvice prägen, die andächtige Stimmung in Kroatiens bekanntestem Marienwallfahrtsort Marija Bistrica, die grünen bewaldeten Hügel von Zagorje, gerne auch als das grüne Tor Kroatiens bezeichnet, eine Naturoase voll reiner Luft und heilender Thermalwässer. Dazu zwei Hauptstädte des Landes: Einmal Zagreb, die aktuelle und Varazdin, das von 1756 bis 1776 den Titel einer Hauptstadt führte, und das durch Emerich Kalmans Operette „Die Czardasfürstin“ unsterblich wurde: „Komm mit nach Varazdin, so lange noch die Rosen blüh’n“. Zum Sehen und Erleben gehört auch das Genießen. Etwa im Blockhaus von Licka Kuca im Nationalpark von Plitvice, wo ein typisches dalmatinisches Menü mit unter der Gussglocke gegartem Fleisch gereicht wurde, oder im Gourmetrestaurant Academia im Bluesun Hotel Kaj in Marija Bistrica, wo ein Welcome Gala-Menü aufgetischt wurde, das einem bei der Erinnerung an gegrillte Rippchen vom Milchspanferkel und an hausgemachtes Eis mit weißer Schokolade und Kürbisölcreme noch heute das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Oder im idyllischen „Rosenhäuschen“ in der wunderbaren und mehrfach ausgezeichneten Ferienanlage von Vuglec Breg, das eigens für unser Abschiedsabendessen reserviert wurde. Alle gereichten Speisen waren einheimische Spezialitäten aus der Zagorje-Region. Dazu ausgezeichnete Weine und ein süffiger Sekt zur Begrüßung, alles aus dem hauseigenen Weingut. Und was das Leserreise-Vergnügen vollends perfekt machte, waren das Wetter und unsere beiden ausgewählten Hotels. Sowohl im Hotel Jezero in Plitvice und im Bluesun Hotel Kaj in Marija Bistrica genossen unsere Gäste eine herzliche Gastfreundschaft und zahlreiche Privilegien nicht zuletzt auf Grund unserer langjährigen Zusammenarbeit. Im Jezero bat die Direktion des Nationalparks zu einem Begrüßungsdrink, im Hotel Kaj hieß der Direktor unsere Gäste persönlich willkommen. Das alles vermittelte das angenehme und aufrichtige Gefühl, tatsächlich als Gast willkommen zu sein. Zehn Tage lang hatte es vor unserer Ankunft an den Plitvicer Seen geregnet und damit Wasserfälle und Kaskaden in einen Zustand versetzt, der unseren Gästen ein selten gesehenes Naturschauspiel bot. Und wie bestellt glänzte bei unserer ersten Exkursion im Park der große Wasserfall, mit 78 Metern Fallhöhe der höchste Kroatiens, in der Sonne. Der Silberglanz der Kaskaden und Wasserfälle spielte schon 1962 eine wichtige Rolle, als hier Karl Mays „Der Schatz im Silbersee“ gedreht wurde. So strahlte nicht nur die unvergleichliche Natur, sondern vor allem unsere Gäste, die solche gigantischen Wasserspiele wohl selten zuvor erlebt hatten. Durch die Reduzierung der Besucherzahl war es ein entspanntes Wandern auf den Stegen, entlang der Seen und zu fantastischen Aussichtspunkten, ohne dass die Jahre zuvor registrierten Massen das Naturerlebnis einschränkten. Auch aufgrund von Unesco-Auflagen und um das Welt-Naturerbe zu sichern, zu dem die Plitvicer Seen seit 1979 gehören, hatte man sich entschieden, an beiden Eingängen des Parks pro Stunde nicht mehr als 650 Besucher einzulassen. Zwar sind die Seen und Wasserfälle am attraktivsten und anziehendsten, doch 73 Prozent der Oberfläche des 300 Quadratkilometer großen Parks sind mit Wäldern bedeckt. Und auch diesen galt eine unserer Wanderungen. Und hier war sie dann zu genießen: die Schönheit der Stille. Wo kann man das in unserer heutigen hektischen, technisierten Welt überhaupt noch? An einem Tag ging es Richtung Küste in das kleine Städtchen Novigrad, gelegen am gleichnamigen Meer. Hier warteten zwei Boote zu einer Abenteuer-Tour auf dem Fluss Zrmanja, der zwischen dem Meer von Novigrad und dem Städtchen Obrovac einen eindrucksvollen Canyon in die Karsthochebene eingegraben hat – eben den Grand Canyon Kroatiens. Dominierend wacht die Basilika über den bekanntesten Marienwallfahrtsort Kroatiens, Marija Bistrica. Die wundertätige schwarze Statue der Mutter Gottes von Bistrica wurde 1971 zum kroatischen Nationalheiligtum erklärt. 100 000 Pilger sind an kirchlichen Feiertagen keine Seltenheit in dem ansonsten ruhigen, beschaulichen Ort. Die Statue der Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf dem Arm stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist das Werk eines unbekanntes Meisters. Lebhafter waren da schon die Altstädte von Zagreb und Varazdin. Die angebotenen Stadtspaziergänge vermittelten die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in beiden Städten. Zagrebs Wahrzeichen ist die in der Oberstadt stehende Markuskirche mit ihrem Dach aus glasierten Ziegeln, in Varazdin ist es die mittelalterliche, schneeweiße Festung Stari Grad. Am zentralen König-Tomislav-Platz steht eines der ältesten Rathäuser Europas. Der Varazdiner Friedhof ist eine Sehenswürdigkeit für sich. Der Gärtner Hermann Haller hatte den Friedhof von 1905 bis 1946 in einem „Park der Lebenden“ verwandelt, der heute zwar Friedhof ist, aber eher an einen englischen Landschaftsgarten erinnert. Finaler Höhepunkt unserer Seh-Erlebnisse bildeten Park und Schloss Trakoscan, das nicht nur durch seine Lage, sondern vor allem durch das erhaltene wertvolle Museumsinventar besticht und damit ein einzigartiges Kulturgut Kroatiens repräsentiert. Ein romantisches Plätzchen mit einer 800-jährigen Geschichte und eines der schönsten Schlösser Kroatiens. Auch diese Leserreise an die Plitvicer Seen und nach Marija Bistrica ist inzwischen Geschichte, unsere Gäste kehrten um vieles reicher nach Hause zurück. Bei der persönlichen Verabschiedung fasste ein Gast alle neun Tage in einem Wort zusammen: Einmalig! Und so bleibt es unser Anspruch, unseren Gästen auch weiter einmalige Reisen zu bieten.