Bad CannstattEin wunderbarer Dreiklang, der einen auf Schritt und Tritt begleitet: Landschaft, Kunst und Architektur. Dafür steht die alte sächsische Residenz- und heute Landeshauptstadt Dresden und ihre Umgebung. Charme und Lebensart gesellen sich dazu, denn der Sachse ist gesellig, aufgeschlossen und gemütlich. Das durften unsere Gäste bei allen unseren Unternehmungen im Rahmen unserer Leserreise „Dresdner Sommer“ feststellen. Dass im Dorint Hotel Dresden, bereits zum neunten Male Gastgeber für eine Leserreise unserer Zeitung, diese positiven Eigenschaften gelebt werden, macht einen Aufenthalt in diesem Hause zum reinen Vergnügen. Direktor Michael Mollau ließ es sich nicht nehmen, unsere Gäste bei einem Gläschen Sekt persönlich zu begrüßen, um dabei den Wunsch zu äußern, dass der neunten doch bitte noch die zehnte Leserreise folgen möge. Es gäbe immer wieder gute Gründe nach Dresden zu fahren. Johann Gottfried Herder hatte seinerzeit den treffenden Beinamen „Elbflorenz“ kreiert, der Dresden als europäisches Kunst- und Kulturzentrum durchaus gerecht wird. Auf Grund der zentrumsnahen Lage unseres Hotels hatten die Gäste gute Gelegenheiten, die Prunkbauten und Sehenswürdigkeiten der Altstadt individuell zu erleben. Der erste Ausflug führte nach Pirna, eine Stadt, die nach dem verheerenden Hochwasser 2002 arg gebeutelt war und die sich jetzt im Bereich ihrer Altstadt als wahres Schmuckstück präsentierte. Durch die Straßen und Gassen zu bummeln macht Laune. Vor allem, wenn einer der bekanntesten Gästeführer Dresdens, Matthias Christian Schanzenbach, voran geht. Profunde Informationen gepaart mit sächsischem Humor. „Dem Mann könnte ich stundenlang zu hören,“ bemerkte ein Gast. Im Zentrum steht unweit des Marktplatzes mit der evangelischen Stadtkirche St. Marien die großartigste spätgotische Hallenkirche Sachsens. Und in der Schmiedestraße findet sich das Geburtshaus von Johannes Tetzel, der durch seinen Ablasshandel zum größten Widersacher Martin Luthers wurde. Pirna ist auch das westliche Tor zum Elbsandsteingebirge. Vorbei am Königstein und Lilienstein ging’s nach Oberrathen, von wo man mit der einzigen Gierseilfähre (arbeitet ohne Motor) nach Niederrathen übersetzte. Unterhalb der weltberühmten Bastei liegt die nicht minder berühmte Felsenbühne von Rathen mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz und mit Sicherheit das schönste Naturtheater Europas. Steile Felswände, tiefe Schluchten und Höhlen bilden hier ein einzigartiges Natur-Kunstwerk. Seit 1984 werden auf der Felsenbühne u.a. die Werke Karl Mays aufgeführt und der hatte ja bei seinen amerikanischen Landschaftsschilderungen oft die sächsische Schweiz vor Augen. Winnetou 1. Teil stand bei unserem Besuch auf dem Programm und damit eines der bekanntesten Werke des sächsischen Märchenerzählers. Ein Theatererlebnis in perfekter Kulisse, das man nicht alle Tage hat: Unterhaltsam, actionreich und mit vielen witzigen Dialogen angereichert. Moritzburg war zur Zeit August des Starken Liebesschloss und Jagdschloss zugleich. Hier jagte der Kurfürst Hirsche und die sächsischen Schönheiten. Moritzburg wurde in den letzten Jahren mit Millionenaufwand restauriert. Das Barockschloss inmitten eines künstlichen Sees gelegen, ist ein Besuchermagnet ohnegleichen. Die Anlage mit ihren vier mächtigen Rundtürmen, ihren Prunksälen und den mehr als 200 Räumen ist bis heute unverändert erhalten geblieben. Noch älter wie Moritzburg ist die älteste Weinstube Sachsens, Vincenz Richter in Meißen. Das historische Gasthaus mit mittelalterlicher Atmosphäre wurde 1523 erbaut und befindet sich seit 1873 in Familienbesitz. In diesem Ambiente stärkten sich unsere Gäste mit einem deftigen Imbiss, gepaart mit einer Weinprobe, die von der Restaurantleiterin Bianca Wunderwald fachkundig moderiert wurde. Viele haben dabei zum ersten Mal einen Schielerwein verkostet. Warum der Rosé diesen Namen bekam, erzählen mehrere Anekdoten. Im romantischen Innenhof wurde die letzte Probe, ein Traminer serviert. Auch Meißens Altstadt überragt von Dom und Albrechtsburg, ist ein großes und vor allem sehenswertes Freilichtmuseum. Berühmt geworden ist die Stadt durch das Porzellan mit dem Symbol der gekreuzten Schwerter. Am letzten Tag nahm uns Matthias Christian Schanzenbach mit auf eine nicht alltägliche Stadtbesichtigung von Dresden, die sich vor allem den Außenbezirken und den neuen Vierteln widmete und die mit der Innenbesichtigung der berühmten Semperoper am Theaterplatz endete. Einmal im Zuschauerraum sitzen, der mit seiner kostbaren Ausstattung und seinem reichen Dekor originalgetreu wieder hergestellt wurde. Ein Ruhmestempel der sächsischen Kunst. 40 Jahre nach der zweiten Zerstörung im Krieg wurde die sächsische Staatsoper am 13. Februar 1985 mit der Aufführung von Carl Maria von Webers „Freischütz“ wieder eingeweiht. Seitdem gilt die Semperoper als eines der schönsten Musiktheater Europas. Und dann machte am Abschlussabend im Hotel auch noch Hofnarr Joseph Frölich (dargestellt von Matthias Christian Schanzenbach), der einst in den Diensten August des Starken stand, seine Aufwartung. Er animierte mit seinem unnachahmlichen Spiel auf der Nasenflöte unsere Gäste dazu, es ihm gleich zu tun. Das war dann der letzte der sächsischen Hochgenüsse auf dieser Reise.