Faszinierende Naturlandschaften und unvergessliche Eindrücke warten auf Sie. So ist dies ein Angebot für alle, die sich an großartiger Natur erfreuen können. Seen, Wasserfälle, grandiose Berglandschaften, tief eingeschnittene Schluchten und Canyons, das alles erleben Sie auf bequeme Weise im Rahmen unseres fakultativen Ausflugsprogramms. Ich bin mir sicher, Sie werden begeistert sein. Erstmals gibt es eine solche Leserreise in der Hochsaison im Juni, weil Sie natürlich Gelegenheit haben sollen, nach Rückkehr von unseren Ausflügen jeweils ein Bad in den Fluten der Adria zu genießen. Darüber hinaus bietet das Hotel Pinija ein großzügiges Innenschwimmbad und einen Außenpool. Und weil wir das ersten Mal zu Gast sind im Hotel Pinija, überraschen wir Sie gleich mit einem Geschenk: Sie reisen 8 Tage, bezahlen aber nur 7. Inkludiert im Reisepreis ist auch ein Abendausflug in die auf einer Halbinsel gelegenen wunderschönen Altstadt von Zadar, wo Sie die besondere Stimmung und das Abendflair ganz individuell erleben können.Das wir von Stuttgart aus direkt nach Zadar fliegen, beträgt auch die Transferzeit zum Hotel nur knapp eine halbe Stunde. Ich persönlich würde mich freuen, Sie auf diese Reise begrüßen zu dürfen um Ihnen jene Naturschönheiten Kroatiens näher zu bringen, die mich seit nunmehr 45 Jahren begeistern.

Im Übrigen sei es noch darauf hingewiesen, dass das Hotel Pinija vor wenigen Jahren komplett renoviert wurde und nunmehr in allen Bereichen für seine Gäste einen hohen 4-Sterne Standard anbietet.

Ihr Sigfried Baumann

Geschäftsführer Cannstatter / Unter­türkheimer Zeitung

Reiseleistungen:

Flug mit Eurowings von Stuttgart nach Zadar und zurück inklusive Gebühren für ein Gepäckstück bis zu 23 Kilo (Wert 30,– Euro)

Sämtliche Steuern und Abgaben inklusive Flugsteuer (ca. 96,– Euro)

Transfer vom Flughafen Zadar in das Hotel Pinija in Petrcane und zurück

Halbpension im Hotel Pinija

Begrüßungsdrink mit der Hoteldirektion

25% Nachlass auf alle Behandlungen und Massagen im Wellnesscenter des Hotels Pinija

Abendausflug in der Altstadt von Zadar

Nur für unsere Gäste: 8 Tage reisen nur 7 Tage bezahlen. Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag!

Reiseleitung: Sigfried und Heike Baumann

Vorteile für unsere Gäste:

ein geschenkter Urlaubstag

(8 Tage reisen nur 7 bezahlen) 25 Prozent Rabatt auf alle Behandlungen und Massagen im Wellnesscenter des Hotels Pinija. Nutzung des Wellness-Centers kostenpflichtig (ca. € 7,– für 3 Stunden.

die im Hotel zur Verfügung stehenden Zimmer mit Meerblick werden ohne Aufpreis nach Buchungseingang vergeben. Schnell sein, lohnt sich also!



Reisepreise pro Person:

Doppelzimmer € 1.195,–

Doppelzimmer zur Alleinbenutzung € 1.325,–

Kerosinzuschlag € 35,–

Zusätzlich buchbare Ausflüge:

Stadtbesichtigung Zadar und Naturschutzgebiet Vransko See

mit Auffahrt auf einen der schönsten Aussichtspunkte der Riviera von Zadar, den Berg Kamenjak, von wo aus man den Vransko See und die gesamte Adria Küste überblicken kann. Preis p. P. € 65,–

Ziel ist das romantische Fleckchen von Roski Slap. Von dort aus geht es mit dem Boot durch den beeindruckenden Krka-Canyon zum Kloster Krka, das einsam im Nationalpark liegt. Besichtigung des Klosters, Rückfahrt mit dem Boot und dalmatinischer Imbiss im Panorama Restaurant von Roski Slap. Preis p. P. € 90,–

Ziel ist das romantische Fleckchen von Roski Slap. Von dort aus geht es mit dem Boot durch den beeindruckenden Krka-Canyon zum Kloster Krka, das einsam im Nationalpark liegt. Besichtigung des Klosters, Rückfahrt mit dem Boot und dalmatinischer Imbiss im Panorama Restaurant von Roski Slap. Jeep-Safari durch den schönsten Teil des Velebit Gebirges.

Mit dem Bus geht es von Hotel Pinija zunächst in den kleinen Ferienort Starigrad Paklenica. Dort umsteigen auf Jeeps und eindrucksvolle Panoramafahrt durch das Velebit Gebirge. Imbiss inklusive. Preis p. P. € 85,–

Von Obrovac aus fahren wir weiter mit dem Bus in die Berge, wo wir im Ethnorestaurant von Micanovi Dvori einen dalmatinischen Imbiss servieren.

Preis p. P. € 70,–

