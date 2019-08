Bad CannstattEine Reise in den hohen Norden ist eines der schönsten Kreuzfahrt-Erlebnisse, das man in europäischen Gewässern haben kann. Eine Aussage, die Gäste unserer Zeitung gerne unterstreichen, die mit uns von Bremerhaven aus 14 Tage unterwegs waren unter dem Motto „Kurs Nordkap“ und zurück. Und wir ergänzen gerne: Es war eine der schönsten Kreuzfahrten mit MS BERLIN, die ja seit langem das persönliche Traumschiff unserer Leserinnen und Leser ist. Weil viele gute „Zutaten“ ein „Kreuzfahrt-Menü“ ergaben, das man einfach nur genießen konnte. Kreuzfahrten zum Nordkap sind besonders wetterabhängig und da uns neun Tage lang das schönste und vor allem angenehm warmes Wetter begleitete, durften sich unsere Gäste als wahre Glückspilze fühlen. Nur Trondheim und der Geiranger Fjord bescherten uns Regen und tief hängende Wolken, sodass die atemberaubenden Fjordlandschaften, die sonst vom 1 500 Meter hohen Dalsnibba-Berg zu sehen sind, vom Nebel verschlungen wurden. Doch wer sollte darüber Klage führen, nachdem er von Anfang an auf dieser Reise vom Wettergott verwöhnt wurde und zwar dermaßen, dass sogar Sonnenbäder auf den weitläufigen Außendecks der BERLIN möglich waren. So war es der Wettergott auf der einen Seite, der diese Kreuzfahrt zu einem einmaligen und nachhaltigen Erlebnis werden ließ, auf der anderen Seite auch die vielen dienstbaren Geister an Bord dieses überschaubaren und familiären Schiffes, die eine Atmosphäre schaffen, die kaum zu beschreiben ist, man muss sie erlebt haben. Und diese Atmosphäre ist es, die Gäste immer wieder an Bord dieses klassischen Kreuzfahrers zurückkehren lassen. Die Alternativen von TUI Cruises, Aida, Viking und MSC-Kreuzfahrten trafen wir in Alesund, Tromsö und Bergen, schwimmende „Hochhäuser“, eben so ganz anders als die „alte Lady“ BERLIN, die nächstes Jahr ihren 40. Geburtstag feiert und damit ins Schwabenalter kommt. Die Crew an Bord ist einfach etwas Besonderes. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 23 Nationen, die allesamt ein „WIR-Gefühl“ vermitteln, das sich konsequenter Weise auf die Gäste überträgt. So entsteht die unvergleichliche „BERLIN-Familie“, deren drei „Oberhäupter“, Kapitän Alberto Tarozzi aus Italien, Hoteldirektor Larry Jackson aus Südafrika und Kreuzfahrtdirektor Stelios Vafiadis, ein Grieche aus Hamburg, mit allerbestem Beispiel vorangehen. Dazu der umsichtige und freundliche Restaurantleiter Singh aus Indien, der mit seiner Service-Crew jeden Festtag an Bord zu einem Erlebnis werden lässt. Unsere neun Geburtstagskinder und unser Diamantenes Hochzeitspaar werden das gerne bestätigen. Dabei haben sich alle Jubilare selbst das schönste Geschenk gemacht, indem sie diese Kreuzfahrt zum Nordkap bei unserer Zeitung buchten. Das norwegische Fjordland hält einzigartige Landschaftserlebnisse bereit. Etwa in dem 50 Kilometer Lysefjord mit seinem überhängenden Felsen, dem „Helleren“, der steil aus dem Wasser aufragt oder Alt Stavanger mit seinen hübschen weißen Holzhäusern und den blumengeschmückten Vorgärten. Im Naeroytal wandelte man auf den Spuren des deutschen Kaisers Wilhelm II. und blickte von der Terrasse des berühmten Stalheim Hotels hinab ins Tal und auf den Jordalsnuten, der „Zuckerhut“ Norwegens. Wunderschön im Sonnenlicht der Oppenheim-See und der Zwillingswasserfall. In Alesund steht sogar ein Denkmal von Wilhelm II., da er der Stadt nach der großen Feuersbrunst im Jahre 1904 wertvolle Hilfe zum Wiederaufbau geleistet hatte. Vom Hausberg Aksla (für Sportliche über 418 Stufen zu erreichen), ein traumhafter Blick auf die Stadt und die vielen Inseln. Gleiches genoss man vom 421 Meter hohen Storsteinen, dem Hausberg Tromsös, der einen spektakulären Panoramablick bis hin zu schneebedeckten Gipfeln bot. In Tromsö, dem Tor zur Arktis, steht mit der Eismeerkathedrale das wohl beeindruckendste Bauwerk, das durch seine Architektur und ein 140 Quadratmeter großes Glasfenster besticht. Hautnaher Kontakt mit dem Eis des zweitgrößten norwegischen Gletschers in Svartisen. Blauer Himmel, Sonne, weißer Schnee, blau schimmerndes Eis und der grüne Gletschersee, eine Szenerie, wie gemalt. Beim Auslaufen von Svartisen ein Gläschen Sekt auf dem Verandah-Deck im Schein der nicht untergehenden Abendsonne. Immerhin hatte die BERLIN wenige Stunden zuvor den Polarkreis passiert. Landschaftlicher Höhepunkt zweifelsfrei die Lofoten und hier die Panoramafahrt nach Reine, dem schönsten Fischerdorf der Inselgruppe. So etwas gibt es in Europa kein zweites Mal. Und weil das Wetter es zuließ, umrundete Kapitän Alberto Tarozzi das Nordkap auf der Seeseite. Nebelschwaden umhüllten den 307 Meter hohen aus dem Meer aufragenden Felsen, doch als man mit dem Bus das Nordkap erreichte, bestes Wetter: kein Nebel, kaum Wind, klare Sicht auf das Eismeer, sogar ein bisschen Sonne. Beliebtestes Fotomotiv natürlich der Globus, das Wahrzeichen des Nordkap. Zurück an Bord wurde eine Nordkap-Party gefeiert mit Gulaschsuppe, Würstchen und Glühwein. Beste Stimmung bei Musik und Tanz genauso wie am Abschlussabend bei der Crew-Show mit ihrem recht emotionalen Abschied, bei dem der Kapitän als Duettpartner von Sänger Marcello „Time to say goodbye“ zum Besten gab. Wo erlebst Du so etwas heute noch in der vom Gigantismus getriebenen Kreuzfahrtbranche. Hochgelobt auch die Küchenleistung von Chefkoch Ronny Martinez und seiner Brigade. Da krönt jedes abendliche 5-Gänge-Menü einen erlebnisreichen Kreuzfahrttag. Dass unsere Gäste bei den vorab ausgewählten und gebuchten Ausflügen jeweils einen eigenen Bus zur Verfügung gestellt bekamen, auch das ist wohl nur auf der BERLIN möglich, dank einer perfekten Organisation des Ausflugsleiters Nico Schankin. Und so lässt man gerne all die wunderbaren Erlebnisse dieser Reise noch einmal Revue passieren, denn jede Kreuzfahrt hat zwar ein Ende, aber die Erinnerungen daran sind unvergänglich.