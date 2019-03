KubaLeise plätschern die Wellen des Atlantiks, der Vollmond bescheint das Meer und den endlosen feinen weißen Sandstrand von Varadero auf Kuba und gleich daneben sitzen die Gäste im Strandrestaurant und dinieren Hummersalat, frisch gefangenen Fisch oder Lobster, dazu ein Gläschen Champagner. Sie sagen, das ist ein Traum. Das muss kein Traum bleiben, denn wer mit unserer Zeitung auf Reisen geht, kann auch das erleben. Wie jüngst auf unserer Leserreise „Viva Mexico und Kubas Traumstrände“. Das bedeutete Erlebnisse für alle Sinne – sehen: die gewaltigen Ruinenstätte der Maya in Mexico und Belize, hören: die Stimmen der Tierwelt des Regenwaldes, riechen: die duftenden Blüten und Pflanzen und schmecken: die kulinarischen Genüsse an Bord der BERLIN und in Varaderos bestem Badehotel, dem Royalton Hicacos, wo das Lobster-Dinner unterm karibischen Sternenhimmel inklusive ist. Das alles komponierte ein unvergleichliches Reisemenü, erst eine Woche Erlebniskreuzfahrt mit der BERLIN auf den Spuren der Maya mit dem Ausgangs- und Endpunkt Havanna, der Hauptstadt Kubas, auch gerne als „alte Dame der Karibik“ genannt. Der zweite Teil der Reise gehörte dann Varaderos 22 Kilometer langem Sandstrand, an dem sich von der Stadt Matanzas bis zur Spitze der Halbinsel mit der neu erbauten Marina insgesamt 56 Hotels angesiedelt haben. Eines davon ist das Royalton Hicacos, das zu einer Auswahl von „Luxury Resorts“ in der Karibik gehört. „Diese Anlage ist der Hammer“ oder „So ein Hotel habe ich noch nie erlebt“, nur zwei Aussagen unserer Gäste, die das Urlaubsvergnügen hier in vollen Zügen genossen haben. Als die BERLIN den Hafen von Havanna verlässt, passiert sie zur linken Seite den kolonialen Stadtkern und den berühmten Malecon, die beliebteste Flanierstraße der Einheimischen und auf der rechten Seite die Christus-Statue sowie die größte koloniale Festung Lateinamerikas und das Fortaleza El Morro. Nach einem entspannten Seetag erreicht die BERLIN nach 335 Seemeilen Cozumel, die Insel der Fruchtbarkeit der alten Maya. Am nächsten Tag warten solch spektakuläre Maya-Stätten wie Chichen Itza oder Tulum auf ihre Entdeckung. Chichen Itza gehört zu den größten und am besten restaurierten archäologischen Stätten Mexicos. 700 Jahre lang war dieser Ort eine heilige Stätte der Maya. Überragt wird das weitläufige Gelände von der Pyramide des Kukulkan, einst streng nach astrologischen Vorschriften errichtet. Vier Treppen symbolisieren die vier Himmelsrichtungen, jede davon hat 91 Stufen, mit der obersten Plattform ergibt das die Zahl 365, so viel, wie das Jahr Tage hat. Diese Weitläufigkeit kennt Tulum nicht, aber dank seiner einzigartigen Lage auf einer zwölf Meter hohen Felsklippe direkt am Meer, ist Tulum eine der sehenswertesten Ruinenstädte auf der Halbinsel Yucatan und die einzige Maya-Stadt am Meer. Auf der Landseite ist die Anlage von einer steinernen Festungsmauer umschlossen. Und über allem wacht der „herabstürzende Gott“ als bekannteste Figur. Bitte, wo liegt Belize? Das bevölkerungsärmste Land Zentralamerikas existiert erst seit 1981 und entstand aus der britischen Kronkolonie British Honduras. Im Norden grenzt Belize an Mexico, im Süden an Guatemala. Als einziges Land in der gesamten Region bedienst sich Belize des Englischen als Amtssprache. Das kleine Land bietet überraschend viele Kulturen. Eben auch die der Maya, die immerhin noch elf Prozent der Bevölkerung stellen. 40 Prozent der Fläche stehen unter Naturschutz, die Tier- und Pflanzenvielfalt ist schier unerschöpflich. Die Maya-Ruinen von Lamanai befinden sich mitten im Dschungel am Ufer des New River, der hier eine 48 Kilometer lange Lagune gebildet hat. Schon die Anfahrt nach Lamanai ist abenteuerlich und ein pures Vergnügen. Mit rund 90 Stundenkilometer pflügen die Speedboote durch das Wasser, um eben mal abrupt zu bremsen, wenn sich seltene Vögel, Brüllaffen oder Babykrokodile zeigen. Lamanai bedeutet in der Maya-Sprache „untergetauchtes Krokodil“. Der Ort gehört mit rund 3000 Jahren zu den am längsten besiedelten Maya-Städten. in seiner Hochzeit lebten hier rund 20 000 Menschen. Man ist in dem Gelände fast allein unterwegs und im Gegensatz zu den klassischen Maya-Städten in Mexico können hier die Pyramiden noch bestiegen werden. Inmitten des tropischen Regenwaldes ein schweißtreibendes Unternehmen. Der Hohe Tempel ist mit 33 Metern das höchste Gebäude. Oben angelangt bietet sich ein prachtvoller Panoramablick, den man ebenowenig vergessen wird, wie die Tiergeräusche, die einen auf Schritt und Tritt begleiten. An Bord der BERLIN bat Sigfried Baumann unsere Gäste zum Lesercocktail. Es war die 16. Kreuzfahrt unter Flagge des Münchner Veranstalters FTI Cruises. Dass sich dazu auch Kapitän, Hotel- und Kreuzfahrtdirektor sowie Ausflugsleiter einfanden, zeugt von der Wertschätzung, die unsere Gäste an Bord genießen. Kreuzfahrten mit der „kleinen, aber feinen BERLIN“ (Zitat Kreuzfahrtdirektor Stelios) ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Viele Besatzungsmitglieder arbeiten seit Jahren an Bord, insgesamt 180 Personen aus 20 Nationen. Ein tolles, aber auch emotionales Bild, wenn sich alle Nationen mit ihren Flaggen zur Verabschiedung der Gäste zusammen mit Kapitän Alberto Tarozzi auf der Bühne der Sirocco Lounge versammeln. Das ist die BERLIN-Familie, welche die unverwechselbare Atmosphäre auf diesem Schiff ausmacht. Während des Hotelaufenthaltes boten sich vielfältige Möglichkeiten, etwas mehr von Kuba kennenzulernen. Etwa die 1928 gebaute Kolonialstil-Villa des amerikanischen Milliardärs Du Pont mit dem schönsten Ausblick und der besten Cocktail-Bar Varaderos. Oder das Naturschutzgebiet des Canimar, mit elf Kilometern längster Fluss Kubas. Oder die Höhlen von Bellamar mit ihrer Wunderwelt aus Stalagmiten und Stalaktiten. Die Höhlen wurden Mitte des 19. Jahrhunderts per Zufall entdeckt, ihre Erforschung begann aber erst 1948, da man dem Aberglauben verfallen war, es handle sich im Untergrund um das Reich des Bösen. Oder in Matanzas das Pharmazie-Museum, das auf die Apotheke des Ehepaares Triolet aus dem Jahre 1882 zurückgeht. Oder den Kult der Taino-Indianer (leider nicht mehr im Original), die einst aus Südamerika nach Kuba kamen und den Begriff des Hurrikans prägten, in ihrer Religion der Name eines unheilbringenden Gottes. Im Gegensatz dazu der Name einer glücksbringenden Reise: Viva Mexico und Kubas Traumstrände.