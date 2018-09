Anzeige

Liebe Freunde der MS BERLIN,

liebe Reisefreunde unserer Zeitung,

viele erfahrene Kreuzfahrer bestätigen immer wieder: eine Reise zu den norwegischen Fjorden und zum Nordkap gehört zu den schönsten Kreuzfahrterlebnissen, die man in europäischen Gewässern haben kann. Und genau aus diesem Grund bieten wir im kommenden August 2019 unsere „Kreuzfahrt des Jahres“ mit MS BERLIN zum Nordkap an. Erleben Sie Norwegen im Glanz der Mitternachtssonne. Großartige Natur und bezaubernde Landschaften wechseln sich ab mit sehenswerten Städten und Orten. Was gibt es Beeindruckenderes als an Bord eines Schiffes durch die majestätischen Fjorde zu gleiten, eingerahmt von hohen Felsen? Und so verspricht unsere „Kreuzfahrt des Jahres“ einen besonderen Höhepunkt im Rahmen unserer beliebten Leserkreuzfahrten mit MS BERLIN. Den Anfang Ihrer Reise macht Stavanger mit seinen atemberaubenden Wasserfällen und dem majestätischen Lysefjord. In Flåm sollten Sie eine Fahrt mit der berühmten Flåm-Bahn nicht versäumen. Architektonischer Höhepunkt der Reise ist die Stadt Ålesund, vor allem wenn man das Panorama vom Berg Aksla aus genießt. Mit dem Svartisen erwartet Sie der zweitgrößte Gletscher Norwegens und die Lofoten begeistern mit großartigen Naturszenarien. Von Honningsvag aus bietet sich die Möglichkeit zum Nordkap zu fahren, um dort – bei entsprechenden Wetterverhältnissen - die Mitternachtssonne zu erleben. Tromsø, das Tor zum Eismeer mit seiner berühmten Eismeer-Kathedrale, Trondheim, der unvergleichliche Geirangerfjord und die Stadt Bergen sind weitere Ziele Ihrer Reise, deren Ausgangs- und Endpunkt die Seestadt Bremerhaven ist. Es ist bereits die 17. Kreuzfahrt mit MS BERLIN, seit das Schiff unter der Flagge des Münchener Veranstalters FTI Cruises auf den Meeren der Welt unterwegs ist. Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre stehen an Bord ganz im Vordergrund, dazu kommt der unverwechselbare Charme der „alten Lady“ MS BERLIN, der sich so wohltuend von den Kreuzfahrtriesen der Neuzeit abhebt. Umsorgt werden Sie von einer aufmerksamen und stets hilfsbereiten Besatzung. Und schon bald werden auch Sie erkennen, warum viele unserer Stammgäste, wenn Sie an Bord kommen, sagen: „Wir sind wieder zu Hause auf unserem Schiff“. Auch unsere „Kreuzfahrt des Jahres 2019“ zum Nordkap wird von mir persönlich begleitet. Da mir das Fahrtgebiet von zahlreichen Kreuzfahrten bestens bekannt ist, dürfen Sie mich auch gerne ansprechen, wenn es um Empfehlungen für Landausflüge geht. Schon heute freue ich mich auf eine großartige Reise und faszinierende Naturerlebnisse mit MS BERLIN. Willkommen an Bord!

Mit besten Empfehlungen

Ihr Sigfried Baumann

Geschäftsführer Cannstatter /

Unter­türkheimer Zeitung

Ihr Reiseverlauf

Fr., 02.08.2019 Busanreise nach Bremerhaven und Einschiffung, Abfahrt 20 Uhr

SA., 03.08.2019 Seetag

So., 04.08.2019 Stavanger/Norwegen

Mo., 05.08.2019 Flåm/Norwegen

Di., 06.08.2019 Ålesund/Norwegen

Mi., 07.08.2019 Svartisen-Gletscher/Norwegen

Do., 08.08.2019 Leknes/Lofoten/Norwegen

Fr., 09.08.2019 Honningsvag und Nordkap/Norwegen

Sa., 10.08.2019 Tromsø /Norwegen

So., 11.08.2019 Seetag

Mo., 12.08.2019 Trondheim/Norwegen

Di., 13.08.2019 Geirangerfjord/Norwegen

Mi., 14.08.2019 Bergen/Norwegen

Do., 15.08.2019 Seetag

Fr., 16.08.2019 Bremerhaven/Deutschland, Ausschiffung und

Busrückreise nach Bad Cannstatt bzw. Esslingen

Inklusiv-Reiseleistungen

› Schiffsreise mit MS BERLIN (15 Tage/14 Nächte) in der gebuchten Kabinenkategorie

› Vollpension an Bord, bestehend aus bis zu sechs Mahlzeiten täglich

› Kaffee und Tee aus Selbstbedienungsautomaten

› Kapitäns-Cocktail und Kapitäns-Empfang

› Gala-Willkommens- und -abschieds-Essen

› Nutzung von Sauna und Fitnessgeräten

› Nutzung des Außenpools inklusive Pooltücher

› Ausleihen von Büchern, DVDs und Gesellschaftsspielen

Kreuzfahrtpreise pro Person

› Innenkabine ab € 2.199,–*

› Außenkabine ab € 2.499,–*

› Junior Suiteab € 4.999,–*

› Grand Suite ab € 5.799,–*

Für eine 2-Bett-Innenkabine zur Alleinbenutzung 40 Prozent Aufpreis

Für eine 2-Bett-Außenkabine zur Alleinbenutzung 50 Prozent Aufpreis

Für eine Suite zur Alleinbenutzung 70 Prozent Aufpreis

*Zuzügl. Trinkgeld € 7 p. P./Tag. Diese € 7, werden automatisch Ihrem Bordkonto belastet. Es steht Ihnen jedoch frei, den Betrag zu erhöhen, zu reduzieren oder ganz stornieren zu lassen.



Nur für unsere Gäste

› € 75,- Bordguthaben pro Kabine

› Spezieller Leser-Cocktail für Gäste unserer Zeitung

An- und Abreise mit dem Bus

Bei einer Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen organisieren wir einen eigenen Bustransfer von Esslingen bzw. Bad Cannstatt nach und zurück von Bremerhaven. Preis pro Person € 218,–.





Zusätzliche Kosten

› Landausflüge (vorab bzw. an Bord von MS BERLIN buchbar)

› Versicherungen

› Getränke an Bord (Getränkepaket vorab buchbar)

1) Gegenüber dem Preis im Veranstalterkatalog.



Veranstalter: FTI Cruises GmbH, Landsberger Straße 88 in 80339 München.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

