Bad CannstattBau ein Schloss wie ein Traum und König Ludwigs Märchen werden mit uns wahr.“ Eine populäre Zeile der Arie „Kalte Sterne“ aus dem Musical „Ludwig² “, dessen Besuch am zweiten Weihnachtsfeiertag den Höhepunkt und Abschluss unserer 29. Weihnachts-Leserreise nach Garmisch-Partenkirchen bildete. Und irgendwie könnte man diese Zeile auch auf unsere neuntägige Reise übertragen. Vielseitig wie selten, wettermäßig von allem etwas, mit landschaftlichen, emotionalen und künstlerischen Höhepunkten, eben eine Reise wie ein Traum und manchmal auch wie ein Märchen. Das hatte schon begonnen beim Begrüßungsabend im Dorint-Sporthotel, als Anton (9) und Korbinian (13) Gröbl zusammen mit ihrer Tante Stefanie Rieder die Gäste mit Trompeten- und Harfenklängen auf die bevorstehenden Tage einstimmten. Als Oimaspitz-Klang bereicherten die Drei auch das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikkapelle Garmisch, dass wir am ersten Feiertag besuchten, auch bereits eine lieb gewordene Tradition. Zum Finale wurde das 200 Jahre alte Weihnachtslied „Stille Nacht“ von den 800 Besuchern gemeinsam mit der Musikkapelle Garmisch intoniert, die Krönung des Weihnachtskonzertes und gewiss ein sehr emotionaler Höhepunkt unserer 29. Weihnachts-Leserreise. Begonnen hatte alles auf dem Wasser, nämlich mit einer Seeweihnacht an Bord der „MS Achensee“ auf dem Tiroler Achensee. Eine zweistündige Rundfahrt, begleitet von weihnachtlichen Klängen und einem Weihnachtsmarkt an Bord des Schiffes. Und als die „Achensee“ in Pertisau wieder anlegte, beschien der Mond Berge und See. Eine wunderbare weihnachtliche Stimmung. Am Tag darauf warfen wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Nordischen Skiweltmeisterschaften, die vom 19. Februar bis 3. März in Seefeld stattfinden. Birgit Tschoner, bei der WM für Koordination und Zeremonien zuständig, ermöglichte uns diesen hoch interessanten Blick hinter die Kulissen. Die Olympiaregion Seefeld kann immerhin damit aufwarten, dass hier bereits dreimal das Olympische Feuer brannte, in den Jahren 1964, 1976 und bei den Olympischen Jugendwinterspielen 2012. Birgit Tschoner erzählte uns, dass sie bei der WM 2019 auch für die Betreuung der VIP-Gäste, wie zum Beispiel des österreichischen Bundeskanzlers oder des russischen Präsidenten zuständig sei, und so konnte sie mit den Gästen unserer Zeitung schon mal üben. Am Ende eines hoch interessanten Tages stellten wir fest, sie hat die Generalprobe mit den VIP’s aus dem Neckartal glänzend bestanden. Durch die Fußgängerzone marschierten wir zur Medal Plaza, wo auch die Eröffnung und das Finale sowie die Siegerehrungen stattfinden. Am Seekirchl, dem Wahrzeichen von Seefeld, vorbei, ging es dann weiter zum Skisprung-Center, wo unsere Gäste die Möglichkeit hatten, mit dem neuen Schrägaufzug hinauf auf die Toni-Seelos-Schanze zu fahren und den herrlichen Blick auf Seefeld und seine umgebenden Berge zu genießen, denn an diesem Tag herrschte ein Traumwetter. Dass zum Zeitpunkt unseres Besuches auch gerade die österreichische Nationalmannschaft auf der Schanze trainierte, bedeutete einen weiteren Glücksfall. Bei einem Snack auf der Sportalm wurde unsere Gruppe auch von einer Vertreterin des Tourismusverbandes von Seefeld begrüßt und auf ein Marillenschnäpschen eingeladen. Unsere Gäste waren begeistert: „Wenn wir die Nordische Ski-WM jetzt im Fernsehen sehen, können wir festhalten, dass wir das alles schon persönlich in Augenschein genommen haben.“ Dem herrlichen Sonnenschein von Seefeld folgte am nächsten Tag tiefster Alaska-Winter bei unserer Pferdekutschfahrt vom Tiroler Gaistal hinauf auf die 1400 Meter hoch gelegene Hämmermoosalm. Von oben bot sich ein herrlicher Blick bis hinüber zu den Zillertaler Alpen. Mehr als 20 Zentimeter Schnee stellten die Pferde, welche die Kutschen zogen, vor eine besondere Herausforderung. Als ein aufkommender starker Wind den Schnee von den Tannen und vom Dach der Alm wehte, war das Alaska-Abenteuer perfekt. Besinnlich und von hohem musikalischem Wert dann das Orgelkonzert in der katholischen St. Peter und Paul Kirche, deren Turm das Ortszentrum von Mittenwald überragt, übrigens der einzig bemalte Kirchturm Bayerns. Chordirektor und Organist Andreas Frey entlockte der in den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts neu installierten Orgel wunderbare Töne. An das Orgelkonzert schloss sich eine Ortsführung durch Mittenwald an, leider Gottes bei Regen. Auf der Gröblalm hoch über Mittenwald, genossen unsere Gäste dann die große Spezialität des Hauses, Riesenwindbeutel mit Eis, Sahne und Kirschen. Wer würde sich dabei über die verzehrten Kalorien Gedanken machen? Traditionell dann der Weihnachtsnachmittag an Heiligabend im Dorint-Sporthotel, bei dem es wieder einen besonderen Kunstgenuss gab. „Teufelsgeigerin“ Theodora Filipov vom Duo Theolin demonstrierte eindrucksvoll, welche Töne man einer Geige entlocken kann, begleitet auf dem Piano von ihrem Gatten Wenelin. Hoteldirektorin Stefanie Lüdtke lud alle unsere Gäste zum Finale dieses Weihnachtsnachmittags wieder auf ein Gläschen Sekt ein. Und bei der großen Weihnachtstombola freute sich Waltraut Hoyler über den ersten Preis, eine Woche für zwei Personen mit Halbpension im Dorint-Sporthotel, gestiftet von der Hoteldirektorin. Zum Abschluss des Nachmittags sangen unsere Gäste, begleitet vom Duo Theolin und Alex Shnaider noch gemeinsam drei Weihnachtslieder, wobei auch hier die von Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber komponierte „Stille Nacht“ nicht fehlen durfte. Unsere 29. Traum-Leserreise ins Werdenfelser Land endete am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem Besuch des Musicals „Ludwig²“ in Ludwigs Festspielhaus in Füssen. Kaiserwetter auf der Anfahrt zum König. Aufgrund seiner eindrucksvollen Bühnenbilder, seiner eingängigen Melodien und eines großartigen Ensembles – an diesem Tag mit einem glänzenden Matthias Stockinger als Ludwig II. an der Spitze – mit Sicherheit eines der schönsten Musicals überhaupt. Für die Wiederbelebung von „Ludwig² “ sorgte im Jahre 2016 der Stuttgarter Produzent und Regisseur Benjamin Sahler. Und seit dieser Zeit ist König Ludwig wieder an seinen angestammten Platz im Festspielhaus in Füssen im Angesicht von Schloss Neuschwanstein zurückgekehrt und löst bei den Besuchern Begeisterungsstürme aus. Die 29. Weihnachts-Leserreise ins Dorint-Sporthotel Garmisch-Partenkirchen ist Geschichte, im Jahre 2019 folgt mit der 30. Weihnachts-Leserreise ein ganz besonderes Jubiläum und das Finale. Und so freuen sich viele Gäste schon heute darauf, dass ein neues Reisemärchen unserer Zeitung wahr werden wird.