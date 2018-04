Inselherbst auf Krk/Kroatien

Flugreise vom 14. bis 21. Oktober 2018 in das Wellnesshotel Pinia in Malinska-Porat

Die Insel Krk, im Norden der Kvarner-Bucht gelegen, ist mit 410 Quadratkilometern die größte Adriainsel. Nachdem wir 2017 den Inselfrühling auf Krk erlebt haben, heißt es in 2018 nunmehr „Inselherbst auf Krk“. Und wieder sind wir zu Gast in dem kleinen Ort Porat nahe Malinska an der Westküste der Insel Krk. Dort steht in herrlicher Lage das familiengeführte 4-Sterne-Wellnesshotel Pinia. Ein Hotel, von dem unsere Gäste im vergangenen Jahr in den höchsten Tönen schwärmten. Zimmereinrichtung, Essen, Wellnessbereich, Schwimmbad – dies alles macht den Aufenthalt zu einem reinen Vergnügen. Dazu exklusive Ausflugsangebote, die den „Inselherbst auf Krk“ erst perfekt machen. Ein Höhepunkt wird sicherlich der Besuch der Stadt Rab auf der gleichnamigen Insel sein, mit ihren weithin sichtbaren vier Türmen. Wir fliegen mit Eurowings von Stuttgart auf die Insel Krk und haben so nur einen kurzen Transfer vom Flughafen zum Hotel von etwa 25 Minuten. Aufgrund der frühen Ankunftszeit bieten wir Ihnen am Anreisetag im Hotel Pinia gleich ein kostenloses Frühstück an. Und mit etwas Glück können wir bei unserem Ausflug Breze die dort in der bewaldeten Hügellandschaft lebenden Wildpferde beobachten, was sicherlich ein weiterer Höhepunkt wäre. Ein einzigartiges Erlebnis verspricht der Besuch in Mošcenice an der Riviera von Opatija. Der kleine Ort wird von seinem Bürgermeister unseren Gästen persönlich vorgestellt, was freilich mehr einer Comedy-Show ähnelt. Erleben Sie mit uns eine außergewöhnliche Reise nach Kroatien. Erleben Sie den „Inselherbst auf Krk“.