Höhepunkte der Ostsee

40 Jahre MS BERLIN – Unsere „Kreuzfahrt des Jahres“ vom 2. bis 11. August 2020 mit Stargast Patrick Lindner! Unsere Gäste sparen bis zu € 250,-!*

Liebe Freunde der MS BERLIN, liebe Kreuzfahrt-Freunde unserer Zeitung,das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums von MS BERLIN, dem langjährigen Traumschiff des ZDF. Auch für die Gäste unserer Zeitung ist die BERLIN sozusagen zur zweiten Heimat auf allen Meeren der Welt geworden. Zum Jubiläum des Schiffes ist es mir eine große Freude, dem Wunsch vieler Kreuzfahrtgäste zu entsprechen und endlich wieder einmal eine Kreuzfahrt durch die Ostsee anzubieten. Unsere „Kreuzfahrt des Jahres 2020“ trägt deshalb zu Recht den Titel „ Höhepunkte der Ostsee“ und nicht nur das: Aufgrund des Jubiläums wird auf dieser Reise Patrick Lindner als Stargast mit an Bord sein. Patrick Lindner wird auf dieser Reise an Bord zwei seiner größten Leidenschaften vereinen, nämlich Singen und Kochen. Unsere Ostseekreuzfahrt ist bereits die 19. Leser-Kreuzfahrt unter der Flagge des Münchner Veranstalters FTI Cruises. Von 1985 bis 2004 haben wir mit MS BERLIN insgesamt 25 Leserkreuzfahrten unter der Flagge der Peter Deilmann Reederei unternommen. Unsere Ostsee-Kreuzfahrt verdient wahrlich den Namen „Höhepunkte der Ostsee“, denn wir werden mit dem Schiff nicht nur den Nord-Ostsee-Kanal durchqueren, sondern Zielhäfen in Lettland, Estland, Finnland, Russland und Schweden anlaufen, wobei die Höhepunkte mit Sicherheit die russische Metropole St. Petersburg sowie Schwedens Hauptstadt Stockholm bzw. die Altstadt von Tallinn sein werden. Zwischen all diesen großartigen Sehenswürdigkeiten genießen wir drei erholsame Tage auf See.

Ich bin mir sicher, dass unsere „Kreuzfahrt des Jahres 2020“ in die Ostsee genauso gefragt sein wird, wie die Nordkap-Kreuzfahrt im Jahre 2019, einfach aus dem Grund, weil wir seit mehr als 15 Jahren keine Ostsee-Kreuzfahrt mehr angeboten haben. 40 Jahre MS BERLIN, ein Grund zum Feiern mit einer besonderen Reise und besonderen Konditionen. Unsere Gäste sparen gegenüber dem Preis im Veranstalterkatalog pro Person bis zu € 250,–. Ein Bordguthaben von € 75,– pro Kabine steht ebenfalls zur Verfügung und natürlich wird es auch für unsere Gäste wieder einen speziellen Leser-Cocktail an Bord geben. Auch im reifen Schwabenalter hat die BERLIN nichts von ihrem Charme verloren: Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre stehen an Bord ganz im Vordergrund und so hebt sich die BERLIN heute wohltuend von den Kreuzfahrt-Riesen der Neuzeit ab. Auch die Ostsee-Kreuzfahrt im Jahr 2020 wird vom Unterzeichner persönlich begleitet, der selbst schon mehr als eineinhalb Jahre an Bord der BERLIN verbracht hat. Deshalb schon heute „Herzlich Willkommen an Bord von MS BERLIN“ zu unserer Ostsee-Kreuzfahrt im 40. Jubiläumsjahr des Schiffes mit Stargast Patrick Lindner.



Mit besten Empfehlungen

Ihr Sigfried Baumann

Geschäftsführer Cannstatter/Unter­türkheimer Zeitung