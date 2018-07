Anzeige

Das Urteil unserer Gäste bei der Silvester-Reise 2016 war eindeutig: Dieses einzigartige Erlebnis würden wir gerne noch einmal wiederholen. Bitte sehr: Auch den Jahreswechsel 2018/2019 verbringen wir im Dorint Parkhotel Bremen in einzigartiger Lage im Bürgerpark am Hollersee. Ambiente und Hotelausstattung repräsentieren das klassische Grandhotel. Und weil unsere Gäste auf unseren Reisen nur das Beste erwarten dürfen, haben wir uns entschieden, die Silvester Gala-Reise 2018 in dieses wunderbare Hotel anzubieten.

Allein 1.200 Quadratmeter groß ist der Wellnessbereich, der unseren Gästen kostenlos zur Verfügung steht. Außerdem stellt uns das Hotel für Frühstück und Abendessen einen eigenen Raum zur Verfügung. Viele Leistungen sind im Reisepreis bereits inkludiert, so die Silvester-Gala mit Champagner-Empfang, Musik und Tanz und einem Gala-Buffet. Das Tollste: die Getränke zum Essen sind bis 23.00 Uhr kostenlos. Höhepunkte der Reise werden auch sein das Neujahrskonzert „Musica Viva“ in der berühmten Bremer „Glocke“, die kein geringerer als Herbert von Karajan zu den besten Konzertsälen Europas zählte sowie das Abschiedsessen im berühmten Bremer Ratskeller, der zum UNESCO Weltkulturerbe gehört.

Als zusätzlich zu buchende Ausflüge bieten wir eine Stadtbesichtigung an, die alle Highlights der Freien Hansestadt Bremen präsentiert. Einen Tagesausflug widmen wir der Seestadt Bremerhaven inklusive Führung in den Überseehäfen, sowie ein Besuch im Deutschen Auswandererhaus. Beachten Sie dazu bitte die nachstehenden Beschreibungen. Unsere Silvester Gala-Reise 2018/2019 ist, was Programm und Unterkunft anbetrifft, konkurrenzlos. Alle unsere Gäste erhalten im Dorint Parkhotel grundsätzlich Zimmer der Komfort-Kategorie, so ist ein stilvoller Jahreswechsel im traditionsreichsten Bremer Hotel garantiert.

Zusätzlich buchbare Ausflüge



› Stadtbesichtigung Bremen. Mit dem Bus und zu Fuß werden wir Ihnen die

Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Bremen näherbringen Preis p. P. ca. € 45,–

› Tagesausflug Seestadt Bremerhaven. Von Bremen aus geht es in den „Ableger“ direkt an der Nordsee. Mit einem örtlichen Reiseführer werden wir die Überseehäfen besichtigen inklusive der sogenannten Havenwelten. Anschließend geht es zum Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Auch dort haben wir eine Führung für Sie vorbereitet. Zur Stärkung reichen wir einen Eintopf und ein alkoholfreies Getränk. Preis p.P. ca. € 85,–

Reiseleistungen

› Anreise mit dem Bus von Esslingen, Untertürkheim und Bad Cannstatt nach Bremen und zurück

› 4 Übernachtungen in stilvoll und komfortabel eingerichteten Zimmern der Komfort-Kategorie

› Reichhaltiges Dorint-Frühstücksbuffet

› 2x Abendessen im Rahmen der Halbpension

› Abschiedsessen im berühmten Bremer Ratskeller

› Gemeinsames Kaffeetrinken am Anreisetag

› Begrüßungscocktail mit der Hoteldirektion

› Silvestergala am 31.12. mit Musik und Tanz sowie Champagner-Empfang. Alle Getränke zum Silvester-Gala-Buffet sind bis 23 Uhr kostenfrei

› Besuch des Neujahrskonzertes „Musica Viva“ am 1. Januar 2019 um 18.30 Uhr in der berühmten Bremer „Glocke“

› Kostenlose Benutzung des 1.200 m² großen Wellnessbereichs mit beheiztem Outdoor-Pool, Whirlpool, versch. Saunen und Dampfbad, Schneegrotte und Ruheraum (Massagen und Kosmetikbehandlungen gg. Gebühr)

› Reiseleitung: Heike und Sigfried Baumann

Reisepreis

› p.P. im Komfort-DZ € 1.045,–

› p.P. im Komfort-EZ € 1.185,–

Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Veranstalter: Cannstatter Zeitung,

Wilhelmstraße 18–20 in 70372 Stuttgart.

Nähere Auskünfte zu unserer Silvester Gala-Reise nach Bremen erhalten Sie bei der Cannstatter Zeitung, Herrn Sigfried Baumann, Telefon 0711 / 955 68-20.



Buchung und Beratung in unseren Geschäftsstellen

Esslingen Marktplatz 6

Tel. 0711/93 10-242

Bad Cannstatt Wilhelmstraße 20

Tel. 0711/955 68-12 (Fr. Herrmann