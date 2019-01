Anzeige

Bad Cannstatt Das hätte sich wohl keiner der Teilnehmer unserer ausgebuchten Silvester-Gala-Reise nach Bremen träumen lassen, dass er im Rahmen dieser Reise an Bord eines Auswandererschiffes auch noch nach New York kommen würde. Und das bedeutete extremste Gegensätze: Unsere Gala-Reise hatte mit dem Dorint Park Hotel am Hollersee das einzige Bremer Grandhotel zum Ziel, während die Reise nach New York in der 3. Klasse unter schlimmen Bedingungen stattfand. Und doch war es ein Erlebnis der besonderen Art, auf den Spuren der sieben Millionen Auswanderer zu wandeln, die Bremerhaven in Richtung Neue Welt verlassen haben. Diese Möglichkeit bietet das 2005 eröffnete Deutsche Auswandererhaus, das an einem historischen Standort in Bremerhavens Neuem Hafen steht. Ein preisgekröntes Erlebnismuseum, in dem die oft schicksalshafte Seereise nach New York nachempfunden werden kann. Man erlebt die Atlantiküberquerung und die Ankunft in der Neuen Welt hautnah. Sogar die Central Station in New York, von wo aus die Auswanderer mit dem Zug weiterreisten wurde nachgebaut. Das alles ist mehr als beeindruckend und stellte einen Höhepunkt unserer diesjährigen Silvesterreise dar. Zuvor hatte man unter der ebenso unterhaltsamen wie sachkundigen Führung von Eugen Wittlohn die riesigen Hafenanlagen der Seestadt Bremerhaven kennengelernt: Den Museumshafen, die neuen Havenwelten, den Containerhafen, das Kreuzfahrt-Terminal an der Columbuskaje, wo 1958 Elvis Presley deutschen Boden betrat. Als besonderes Schmuckstück steht im Museumshafen das „süße Mädchen“, der letzte schwimmende Frachtsegler der Welt, seit 1966 das Wahrzeichen Bremerhavens und der Schornstein der „Otto Hahn“, die einst mit nuklearem Antrieb die Meere befuhr.

Kunstgenuss pur einen Tag zuvor beim traditionellen Neujahrskonzert von Musica Viva in der Bremer Glocke, einem der klanglich besten Konzertsäle Europas. Musik, Tanz und Gesang verschmelzen bei diesem Neujahrskonzert zu einer künstlerischen Einheit von hohem Niveau, aufgelockert durch die charmante Moderation von Nicolas Hrudnik, Dirigent und Leiter von Musica Viva. Gefeierter Gesangssolist war dabei der Bariton Armin Kolarczyk, 2015 vom Land Baden-Württemberg zum Kammersänger ernannt. Schöner hätte der erste Tag des Neuen Jahres kaum gestaltet werden können. Lag es vielleicht daran, dass auch einige unserer Gäste (wie viele andere) beim Bremer Stadtrundgang den Esel der vier Stadtmusikanten an beiden Vorderläufen fassten und diese kräftig gerieben haben. Wer sich dabei etwas wünscht, kann sicher sein, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Eher unauffällig stehen die Bremer Stadtmusikanten, eines der Wahrzeichen der Stadt, an der nordwestlichen Ecke des Alten Rathauses. Im Untergeschoss des aufgrund seiner Weserrenaissance-Fassade schönsten Rathauses Deutschlands befindet sich der berühmte Bremer Ratskeller mit dem ältesten Weinkeller Deutschlands, in dem 150 000 Flaschen deutscher Weine lagern. Im Hauff-Saal, ursprünglich auch als Weinlager angelegt und zu Ehren des in Stuttgart geborenen Schriftstellers Wilhelm Hauff benannt, genossen unsere Gäste am Abschlussabend ein typisches Menü, bei dem die Bremer Rote Grütze mit Vanillesoße nicht fehlen durfte. Hauff hatte nach einem Besuch im Jahre 1826 seine Novelle „Phantasien im Bremer Ratskeller“ veröffentlicht. Ein Fest für alle Sinne war der große Gala-Silvesterball im Dorint Park Hotel. Service und Küche lieferten an diesem Abend ihre Meisterleistung ab. Das festliche Ambiente war eines Grandhotels und seiner Gäste würdig. Und um Mitternacht begeisterte das hoteleigene musikalische Feuerwerk, direkt am und im Hollersee abgebrannt. Im Hotel stand unserer Reisegruppe zu allen Mahlzeiten der eigens für uns reservierte Hanse-Saloon zur Verfügung. So sprach am Ende der Reise das Ehepaar Langbein für viele: „Hotel und Programm waren für uns die Krönung des Jahres 2018“.