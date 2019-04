Nachdem alle drei Kroatien-Reisen im Jahr 2019 bereits seit Februar ausgebucht sind, haben wir uns entschlossen, noch ein zusätzliches attraktives und vor allem luxuriöses Angebot nachzureichen. „Genusstage an Opatijas Riviera“ bedeutet ganz einfach das kaiserliche Flair des ehemaligen österreichischen k.u.k.-Seebades Opatija zu genießen. Nicht irgendwo, sondern im Hotel Miramar, ein Schmuckstück und von internationalen Hotelführern als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Das Miramar steht für genussvolle Urlaubsfreuden par excellence durch eine herausragende Küchenqualität, wunderschöne großzügige Zimmer und eine Wellnessoase für alle Sinne. Einfach etwas Besonderes! Und etwas Besonderes sind auch unsere Preise, die einen Aufenthalt in diesem Luxushotel durchaus erschwinglich machen. Dazu die traumhafte Umgebung von Opatijas Riviera und des Kvarner Golfs, der sich gerade im Spätherbst noch durch milde, sonnenreiche Tage auszeichnet. Unsere zusätzlich buchbaren Ausflüge runden das Genusserlebnis im Hotel Miramar und an Opatijas Riviera ab.

Reiseleistungen:

› Flug mit Eurowings von Stuttgart nach Zagreb und zurück

› Sämtliche Steuern und Abgaben inklusive Luftverkehrssteuer (ca. € 95,– pro Person)

› Ein Gepäckstück bis zu 23 Kilo (€ 40,– pro Person)

› Wohnen in Superior-Doppelzimmern mit Balkon und zur Meerseite gelegen

› Tägliches kalt/warmes Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke

› 4-gängiges serviertes Dinner mit täglichem Salat- und Käsebuffet

› Begrüßungscocktail mit der Hotel-Direktorin Martina Riedl

› Stadtführung in Opatija

› Wellnessgutschein in Höhe von € 25,– pro Person, einzulösen im Rahmen einer Behandlung im Wellness-Bereich des Hotels

› Kostenlose Benutzung des gesamten Wellness-Bereichs mit Schwimm-bädern und Saunalandschaft

› Musikprogramme im Hotel

› Reiseleitung: Sigfried Baumann

Zusätzlich buchbare Ausflüge:

Die genauen Preise stehen im Augenblick noch nicht fest.



› Rovinj und Motovun mit Trüffelsuche. Die Stadt Rovinj im Venezianischen Stil ist ein Schmuckstück in Istrien. Die kleine Festungsstadt Motovun besticht allein schon durch ihre Lage. Ende Oktober und November ist die Zeit der Trüffel in Istrien. Erleben Sie mit uns die Demonstration der Trüffelsuche und genießen Sie bei diesem Ausflug einen Trüffelimbiss.



› Insel Cres. Wir fahren von Opatijas Riviera mit der Fähre hinüber auf die grüne Insel Cres, erleben ihre landschaftliche Schönheit auf einer Rundfahrt durch den relativ unberührten nördlichen Teil und besuchen die Hauptstadt der Insel. Mit Mittagsimbiss.



› Vela-Draga und Hum. Vela-Draga ist eine der spektakulärsten Schluchten an den Abhängen des Ucka-Gebirges, das die Riviera von Opatija vor kalten Winden schützt. Einen spektakulären Aussichtspunkt hoch über der Schlucht erreichen wir über einen ca. 20-minütigen Fußpfad. Anschließend geht es noch in die kleinste Stadt der Welt, nach Hum.





Reisepreis

› p.P. im Doppelzimmer € 995,–

› p.P. im DZ zur Alleinbenutzung € 1.195,–

› Kerosinzuschlag € 35,–

Nähere Auskünfte über unsere Reise an die Opatija-Riviera erhalten Sie bei der Cannstatter Zeitung, Herrn Sigfried Baumann, Tel. 0711 / 955 68-20.



Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Veranstalter: Cannstatter Zeitung, Wilhelmstraße 18–20 in 70372 Stuttgart.