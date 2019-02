Anzeige

Die Frauenkirche am Neumarkt, die Semperoper, die Hofkirche, das Residenzschloss und der Zwinger, all diese Sehenswürdigkeiten sind untrennbar mit der sächsischen Metropole Dresden verbunden. Wir wollen auf unserer Sommer-Leserreise nach Dresden Ihnen aber einfach ein bisschen mehr zeigen und dies garantiert Ihnen unser örtlicher Reiseleiter, mit dem wir schon oft und erfolgreich zusammengearbeitet haben: Matthias Christian Schanzenbach. Er ist nicht nur Stadtführer und Reiseleiter, sondern überzeugt auch als Darsteller historischer Figuren. In dieser Funktion gestaltet er als Hofnarr Josef Frölich, der einst in Diensten August des Starken stand, unseren Abschlussabend im Hotel. Und er wird uns auf allen unseren Ausflügen begleiten, die zahlreiche Höhepunkte bereithalten. Einer davon ist sicherlich der Besuch der eindrucksvollen Felsenbühne von Rathen, wo wir die Aufführung von Karl Mays Winnetou I verfolgen werden. Das aufwendig renovierte Schloss Moritzburg vor den Toren Dresdens ist ebenso ein Ziel, wie das älteste sächsische Weinhaus Vincenz Richter in Meissen. Dort werden wir einen Imbiss einnehmen und eine Weinprobe genießen. Komfortabler Gastgeber ist das neu renovierte Dorint Hotel in Dresden in der Gunaer Strasse, das zentrumsnah nur ca. 12 Minuten von der Dresdner Altstadt entfernt liegt. Bei entsprechendem Wasserstand auf der Elbe haben wir auch eine Schifffahrt von Pirna nach Rathen vorgesehen. Es gibt sicherlich viele Dresden-Programme, aber nur ganz wenige vereinen eine solche Vielzahl an Höhepunkten, wie unsere Sommerreise. Gönnen Sie sich also ein besonderes Reisevergnügen in eine Stadt, die nicht nur eine der schönsten in Deutschland ist, sondern darüber hinaus auch die viertgrößte deutsche Großstadt. Herzlich Willkommen in Elb-Florenz!





Reiseleistungen:

› Busfahrt von Esslingen, Untertürkheim bzw. Bad Cannstatt nach Dresden und zurück

› Kaffee und Kuchen am Anreisetag

› Begrüßungscocktail mit Hoteldirektor Michael Mollau

› Vier Übernachtungen in modernen Zimmern der Komfort-Kategorie (ruhig gelegen) mit Frühstück

› 4 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

› Kostenlose Benutzung des Wellnessbereichs mit Pool, Sauna, Dampfbad und Thermarium (Massage gegen Gebühr)

› Stadtspaziergang im historischen Pirna

› Schifffahrt von Pirna nach Rathen (abhängig vom Wasserstand der Elbe)

› Besuch der berühmten Felsenbühne von Rathen mit der Aufführung von Karl Mays Winnetou 1. Teil

› Abschlussabend mit Hofnarr Josef Frölich, dargestellt von Matthias Christian Schanzenbach, unserem örtlichen Reiseleiter

› Reiseleitung: Heike und Sigfried Baumann

Reisepreis

› p.P. im Komfort-DZ € 825,–

› p.P. im Komfort-EZ € 965,–

Die Stadt Dresden erhebt eine Beherbergungssteuer, die im Gesamtpreis der Reise enthalten ist.





Zusätzlich buchbare Ausflüge:



› Besondere Stadtrundfahrt Dresden, die auch Stadtteile mit einbezieht, die normalerweise nicht bei Stadtrundfahrten gezeigt werden. Inkludiert ist der Besuch des Panometers mit dem neuen Dresden-Bild von 1756, inklusive Besichtigung der Semperoper. Preis pro Person ca. 80,– €

› Schloss Moritzburg und Weinprobe mit Imbiss im ältesten Weinhaus Sachsens Vincenz Richter in Meissen. Die Schlossanlage Moritzburg ist vom Land Sachsen für 12 Millionen Euro aufwendig renoviert worden. Preis pro Person ca. 98,– €





Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Veranstalter: Cannstatter Zeitung, Wilhelmstraße 18–20 in 70372 Stuttgart.

Nähere Auskünfte zu unserer Sommer-Leserreise nach Dresden erhalten Sie bei der Cannstatter Zeitung, Herrn Sigfried Baumann, Tel. 0711 / 955 68-20.



Buchung und Beratung in unseren Geschäftsstellen

Bad Cannstatt: Wilhelmstraße 20 Tel. 0711/955 68-12 (Fr. Herrmann)

Esslingen: Marktplatz 6 Tel. 0711/93 10-242