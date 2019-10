Bad CannstattMit dem Titel „Lass die Sonne in Dein Herz“ feierte die Gruppe Wind einen ihrer größten Schlagererfolge. Die Gäste unserer ausgebuchten Leserreise an die Riviera von Dubrovnik haben acht Tage lang die Sonne in ihr Herz gelassen. Und weil der Wettergott ein Freund unserer Zeitung sein muss, wurde diese Reise zu einem absoluten Hit. Fast jeden Tag nach den Ausflügen im Meer gebadet, morgens auf der großen Terrasse des Admiral Grand Hotels in Slano gefrühstückt, nur zehn Meter entfernt die leise plätschernden Wellen der Adria. Urlauberherz was willst du mehr? In dieser Hinsicht nimmt das Admiral Grand Hotel durch seine Lage am Ende der traumhaft schönen Bucht von Slano eine Ausnahmestellung unter den Hotels an der Dubrovniker Riviera ein. Nicht umsonst war das Haus bereits zum vierten Mal Gastgeber einer Leserreise unserer Zeitung. Und diese Gastgeberrolle erfüllte man erneut wieder zur großen Zufriedenheit unserer Gäste. Alle hatten Zimmer zur Parkseite gebucht, aber Zimmer zur Seeseite erhalten. Man weiß es im Hotel zu schätzen, dass wir acht Tage lang (und damit länger als andere Gruppen) die herzliche Gastfreundschaft in Anspruch genommen haben. Und weil Hoteldirektorin Branka Music sehr gut deutsch spricht, gab es erstmals eine Begrüßung auf Deutsch. Branka hatte zur Begrüßung auch ihren neuen Küchenchef Neven und ihre neue Restaurantleiterin Annamaria mitgebracht – auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Gästen. Das Admiral Grand Hotel ist architektonisch ein Schmuckstück und wunderbar in die Küstenlinie eingepasst. Die hochwertig ausgestatteten Zimmer, vor allem aber das kulinarische Angebot und die Freundlichkeit der Mitarbeiter machen einen Aufenthalt zum reinen Vergnügen. Und es hat noch einen Vorteil: Seine Lage, denn viele attraktive Ausflugsziele liegen praktisch vor der Haustüre. Allen voran natürlich Dubrovnik, die „Perle der Adria“. Ein Novum auf dieser Reise war, dass wir unseren Gästen Dubrovnik aus drei Perspektiven zeigen konnten: von der Seeseite aus, von oben vom Hausberg Srd und natürlich auf einem Stadtrundgang. Und das alles exklusiv, denn mit einem eigens gecharterten Boot fuhren wir entlang den Mauern der Altstadt, die zur Seeseite hin bis zu drei Meter dick sind und umrundeten die vorgelagerte grüne Insel Lokrum, auf der sich bereits im 11. Jahrhundert die Benediktiner niedergelassen haben. Beeindruckend vor allem die felsige Westküste mit ihren zahlreichen Höhlen. Von oben ließ sich das gesamte Ensemble der Altstadt noch besser erfassen. Der 412 Meter hohe Hausberg Srd (Sergiusberg) wurde mit sechs Kombis erklommen. Die Aussicht auf die Stadt in der Vormittagssonne einfach unbeschreiblich. Wie kommentierte ein Reisegast: „Das ist wie ein Sechser im Lotto“. Auf den Berg führt auch eine Seilbahn, doch hätten wir diese genutzt, wäre uns der schönste Aussichtspunkt verwehrt geblieben. Der nächste Berg hoch über dem Städtchen Cavtat wurde mit dem großen Bus erobert. Busfahrer Ivica freute sich schon darauf, denn die schmale Straße hinauf fährt er nur mit Gruppen unserer Zeitung – alle zwei Jahre. Auch damit wollen wir unserem Anspruch genügen, unseren Gästen immer ein bisschen mehr zu zeigen als andere. Wer genießt schon einen dalmatinischen Imbiss im Lorbeerwald am Ufer des kleinen Flusses Ljuta, in der Nähe zweier historischer Mühlen. Ljuta ist Teil des fruchtbaren Konavle-Tales, bekannt für seine vielen schlanken Zypressen, die in dieser Häufigkeit nirgendwo anders anzutreffen sind. Im Konavle-Tal liegt auch der Ort Cilipi, wo die Bräuche dieser Region besonders gepflegt werden. Garant dafür ist der 1954 gegründete Kultur- und Kunstverein, der jeden Sonntag nach dem Kirchgang zur großen Folkloredarbietung einlädt. Unter anderem wird in wunderbaren Trachten der Lindo, der älteste Tanz der Dubrovniker Region aufgeführt, begleitet von den charakteristischen Klängen der Lijerica, ein traditionelles Saiteninstrument. Gleich nach der Landung auf dem Dubrovniker Flughafen hatten wir die Folkloredarbietung in Cilipi besucht, eine bessere Einstimmung auf die Reise hätte es kaum geben können. Im Neretva-Tal, dem Obstgarten Kroatiens, befuhr man mit historischen Holzbooten Kanäle und den Fluss Neretva, um sich dann in den riesigen Mandarinenplantagen selbst an die Arbeit zu machen. Mandarinen direkt vom Baum gepflückt und verzehrt, ein vitaminreiches Erlebnis, zumal die Mandarinen des Neretva-Tales grundsätzlich keine Kerne haben. Nach getaner Arbeit wartete ein zu üppiges Bauernmittagessen. Kloster Tvrdos zählt heute zu den schönsten Klosterbauten in ganz Bosnien-Herzegowina. Die Gebäude auf einem Felsenhügel am Ufer des Trebisnjica-Flusses dominieren das Landschaftsbild. Umgeben ist das Kloster von Weinbergen. Der Wein hat Tvrdos weithin bekannt gemacht und so ist es ein besonderes Weinerlebnis, die edlen Tropfen in den alten Gewölbekellern zu probieren. Das Kloster liegt nur fünf Kilometer von Trebinje entfernt, eine sehenswerte Stadt eingerahmt von Bergen, auf denen sieben Burgen aus der Habsburger Zeit thronen. Als zweites Frühstück wurde die Weinprobe im Weingut Matusko, auf der Halbinsel Peljesac deklariert, welche die besten kroatischen Rotweine liefert. Matusko ist das größte und wohl auch bekannteste private Weingut von Kroatiens zweitgrößter Halbinsel. Von Orebic aus setzten wir über mit einem Boot nach Korcula, ein Juwel unter den Inseln der Adria und gerne als Klein-Dubrovnik bezeichnet. Interessant ist die städtebauliche Struktur, denn von einer Mittelachse, an der unter anderem der Bischofspalast und die Kathedrale Sveti Marko liegen, zweigen die Gassen in regelmäßigen Abständen in beide Richtungen ab – ein eindrucksvolles Beispiel für eine planvoll angelegte mittelalterliche Stadt. Auf dem Rückweg nach Slano warf man noch einen Blick auf Kroatiens „chinesische Mauer“, die Veliki und Mali Ston miteinander verbindet. Ein gewaltiges Befestigungssystem zieht sich über mehr als fünf Kilometer von Ort zu Ort, errichtet, um das weiße Gold von Ston, das Salz, zu schützen. Die Salinen sind heute noch in Betrieb. Dass unsere Reise an die Riviera von Dubrovnik am Ende sogar noch mit einer „Oscar-Verleihung“ endete, war eine besondere Überraschung für Organisator und Reiseleiter Sigfried Baumann. Jutta Wetterer hatte ihm und seiner Frau Heike den Oscar unter anderem für die akribische Vorbereitung mit viel Herzblut, Kompetenz, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein überreicht. Da könnte Hollywood glatt neidisch werden. Unterm Strich zählt freilich nur die Zufriedenheit und die Begeisterung der Gäste.