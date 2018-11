Anzeige

Inklusiv-Reiseleistungen

› Flug mit Eurowings von Stuttgart nach Zagreb und zurück

› Ein Gepäckstück bis zu 23 Kilo (Wert € 30,–)

› Sämtliche Steuern und Abgaben inklusive Flugsteuer (ca. € 95,–)

› Alle Bustransfers während der Reise

› 5 Nächte mit Halbpension im Hotel Jezero/Plitvicer Seen

› 4 Nächte mit Halbpension im Hotel Kaj/Marija Bistrica

› Begrüßungsdrink im Hotel Jezero mit einem Vertreter des Nationalparks Plitvicer Seen und im Hotel Kaj mit der Hoteldirektion

› Gala-Abschiedsessen im Hotel Jezero

› Dalmatinischer Abend mit Musik während des Aufenthalts in Plitvice

› Eintritt in den Nationalpark Plitvicer Seen für die Gesamtdauer des Aufenthaltes sowie kostenlose Benutzung aller Transportmittel im Park

› Geführte Wanderungen im Nationalpark Plitvicer Seen

› Kostenlose Nutzung des großen Whirlpools im Hotel Jezero sowie der Wellness-Oase im Hotel Kaj (bis zu drei Stunden täglich)

› Gala-Abendessen im Gourmetrestaurant „Academia“ im Hotel Kaj

› Ein Abend im einzigartigen Ambiente der wunderbaren Landschaft von Zagorje. Das Restaurant Vuglec Breg verwöhnt Sie mit einheimischen Spezialitäten

› Transfer vom Hotel Kaj nach Vuglec Breg und zurück

› Reiseleitung: Sigfried und Heike Baumann

Zusätzlich buchbare Ausflüge

› Zrmanja Canyon. Von Plitvice aus Fahrt an die Küste in das kleine Städtchen Novigrad, gelegen am gleichnamigen Meer. Von dort aus Bootsfahrt über das Meer von Novigrad, durch den eindrucksvollen Zrmanja-Canyon, auch Grand Canyon Kroatiens genannt. Dalmatinischer Imbiss mit luftgetrocknetem Schinken, Käse, Brot, Wein und Wasser in Micanovi Dvori, einem Ethnodorf in den Bergen gelegen. Preis pro Person ca. € 85,–

› Stadtbesichtigung Varaždin mit Spaziergang durch die barocke Altstadt inklusive Imbiss sowie Besichtigung von Schloss Trakošcan. Ein märchenhafter, romantischer Ort und eine Perle der Region

Zagorje. Preis pro Person ca. € 85,–

› Stadtbesichtigung Zagreb: Mit Busrundfahrt und Stadtspaziergang durch die Altstadt, inklusive Obere Stadt mit Markus-Kathedrale und dem Kroatischen Parlament. Preis pro Person ca. € 45,–

Reisepreise pro Person

› Doppelzimmer€ 1.290,–

› Einzelzimmer € 1.490,–

› Kerosinzuschlag € 35,–

Veranstalter: Cannstatter Zeitung, Wilhelmstraße 18-20, 70372 Stuttgart.

Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.





Nähere Informationen zu unserer Reise an die Plitvicer Seen und nach Marija Bistrica erhalten Sie bei der Cannstatter Zeitung, Herrn Sigfried Baumann unter Tel. 0711/955 68-20.



Buchung und Beratung in unseren Geschäftsstellen

Bad Cannstatt Wilhelmstraße 20 (Frau Herrmann) Telefon 0711/955 68-12

Esslingen Marktplatz 6 Telefon 0711/93 10-242