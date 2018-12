Anzeige

FüssenEs war das wohl schönste Geschenk zum 3. Advent, das sich 75 Leserinnen und Leser unserer Zeitung selbst machten, als sie im Rahmen unserer traditionellen Hofbräu-Fahrten mit nach Füssen in Ludwigs Festspielhaus fuhren. Dort stand das von dem Stuttgarter Regisseur Benjamin Sahler inszenierte Musical „Die Päpstin“ auf dem Programm. Wunderbar passend zur Vorweihnachtszeit. Nachdem unsere Hofbräu-Fahrten zum Ludwig-Musical im Sommer grundsätzlich ausverkauft sind, war das Interesse an dem Stück „Die Päpstin“ sogar noch größer. Bereits nach vier Tagen gab es keine Tickets mehr. Ja, die Esslinger Bäckerei Schlecht nutzte unser Angebot sogar zu einem adventlichen Betriebsausflug. Und am Ende der Vorstellung waren auch unsere 75 Gäste total aus dem Häuschen ob der nahezu dreistündigen grandiosen Inszenierung mit einer ebenso grandiosen Besetzung. Nicht enden wollender Applaus, Bravo-Rufe und ein trampelndes Publikum, das sich in dem ausverkauften Haus sichtlich berührt fühlte, von dem, was man da auf der Bühne von Ludwigs Festspielhaus gesehen hat. Benjamin Sahler hatte das Musical nach dem Roman von Donna W. Gross inszeniert und hielt sich dabei sehr eng an die Romanvorlage. Dennis Martin lieferte die Musik, bestens abgestimmt auf das dramatische Geschehen. Magische Bühnenbilder, gezaubert durch passende Lichteffekte, prächtige Kostüme und berührende Songs verschmolzen hier zu einem Musical-Erlebnis, das man nicht so oft geboten bekommt. Sahler hatte „Die Päpstin“ im vergangenen Jahr im Stuttgarter Theaterhaus auf die Bühne gebracht, schon damals war das Stück viel beachtet. Allerdings wirkt das Geschen um die Päpstin Johanna auf der großen Musicalbühne in Füssen noch beeindruckender. Es ist ein Historiendrama um eine bemerkenswerte junge Frau, die um Selbstbestimmung, Liebe und eine bessere Welt kämpft. Als sie das römische Volk zur Päpstin wählt, weiß niemand um ihr Geheimnis. Denn vom Schicksal sich selbst überlassen, beschließt Johanna, fortan als Bruder Johannes Anglicus ihr weiteres Leben zu meistern. Brillant interpretiert wird die Rolle durch Anna Hofbauer sowohl stimmlich als auch schauspielerisch. Am Ende werden sie und ihr Geliebter Gerold das letzte Opfer einer teuflischen Intrige des Kardinals Anastasius (Dennis Henschel). Für Hofbauer und Jan Amman, der den Gerold verkörpert, ist ihr Füssener Auftritt in „Die Päpstin“ ein Heimspiel, denn beide spielen auch die Hauptrollen im Ludwig-Musical. Die Begeisterungsstürme am Ende der Vorstellung haben sich die beiden redlich verdient, genauso wie das gesamte Ensemble, das keinerlei Schwachstellen aufweist. Uwe Kröger verleiht durch seine sonore Stimme der Rolle des Aeskulapius Erhabenheit und Würde, vor allem muss man aber auch Marie-Sophie Million als kleine Johanna erwähnen, mit der die ganze Geschichte beginnt. Die Choreografie liegt wie auch bei Ludwig in den Händen von Stefanie Gröning und Vera Horn. Alles in allem ein unvergleichliches Musical-Erlebnis, das selbst auf der Heimfahrt im Hofbräu-Bus noch für viel positiven Gesprächsstoff sorgte. Der Geschichte der Päpstin Johanna kann sich eben keiner entziehen, weil die Botschaft gerade in der heutigen Zeit überaus aktuell ist: der nimmermüde Einsatz für Selbstbestimmung und Gerechtigkeit.