Dalmatinischer Frühling - Jubiläumsreise 120 Jahre Untertürkheimer Zeitung

Flugreise vom 14. bis 21. April 2019 an die Makarska Riviera, Hotel Soline/Brela

Liebe Reisefreunde unserer Zeitung,



die letzte Reise unter dem Motto „Dalmatinischer Frühling“ steht 2019 unter einem ganz besonderen Aspekt: Die Untertürkheimer Zeitung feiert 2019 ihr 120-jähriges Jubiläum. Und an diesem Geburtstag wollen wir auch unsere Reisegäste teilhaben lassen, sofern sie Abonnenten der zur Bechtle-Gruppe gehörenden Zeitungen sind, denn wir gewähren für unsere Abonnenten einen Jubiläums-Rabatt in Höhe von 120 Euro pro Person auf den ausgeschriebenen Reisepreis. Darüber hinaus erhalten alle unsere Gäste Zimmer mit Balkon und zur Meerseite, egal ob Doppelzimmer oder Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Sie bezahlen aber nur Zimmer zur Parkseite. So bietet diese Jubiläums-Reise für Sie zahlreiche geldwerte Vorteile: unter anderem eine einstündige kostenlose Massage im Wellnesscenter des Hotels Soline und einen unvergesslichen dalmatinischen Abend in Topici, einer alten Siedlung an den Hängen des Biokovo-Gebirges und einen kostenlosen Jubiläums-Schiffsausflug auf die Inseln Hvar und Brac.



Darüber hinaus mit dem liebenswerten Ort Brela, ein kleines Stückchen vom Paradies. Direkt am Meer steht unser Hotel, das Bluesun Hotel Soline, schon zigfach Gastgeber unserer erfolgreichen Leserreisen nach Kroatien. Unser fakultatives Ausflugsprogramm tut ein Übriges, damit Sie den dalmatinischen Frühling mit allen Sinnen genießen können, weit ab vom Trubel und der Hektik der Hochsaison in den Sommermonaten. Gönnen Sie sich zusammen mit unserem langjährigen Geschäftsführer Sigfried Baumann noch einmal diese besondere Reise. Willkommen im „Dalmatinischen Frühling“!



Mit besten Empfehlungen



Ihr Sigfried Baumann

Geschäftsführer Cannstatter / Unter­türkheimer Zeitung