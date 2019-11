Dalmatinischer Frühling 2020

Flugreise vom 12. bis 19. April 2020 an die Makarska Riviera, neues Hotel Soline/Brela

Der „Dalmatinische Frühling 2020“ wird noch schöner, denn unser Hotel Soline in Brela erstrahlt nach einer Komplett-Renovierung in neuem Glanz. Sie werden begeistert sein. Zeitlos modern und schnörkellos, so präsentieren sich die öffentlichen Räume des Hotels, einschließlich des Restaurants. Zusätzlich wurden ein à-la-carte-Restaurant und eine Weinstube eingerichtet. Das Bluesun-Hotel Soline wurde so zu einem Schmuckstück der gesamten Makarska Riviera. Dazu der liebenswerte Ferienort Brela. Viele sagen, ein kleines Stückchen vom Paradies, umschlungen von der Adria und dem steil aufragenden Biokovo-Gebirge. Geblieben sind im Hotel der moderne Wellness-Bereich und das riesige Hallenschwimmbad, beides ist für unsere Gäste kostenlos zu nutzen. Viele Vorteile genießen unsere Gäste auf dieser Reise, dazu verweise ich auf die nebenstehende Rubrik. Und beim zusätzlichen Ausflugsprogramm haben wir uns bemüht, wiederum etwas anzubieten, was nicht alltäglich ist. So einen wunderbaren Ausflug durch das landschaftlich spektakuläre Hinterland der dalmatinischen Küste, einen Besuch im idyllisch auf einer Halbinsel gelegenen Primošten, um anschließend in Alt- Primošten in einem Ethnodorf dalmatinische Spezialitäten zu genießen. Der bereits im Reisepreis inkludierte Schiffsausflug führt entlang der Makarska Riviera im Rahmen einer wunderbaren Panoramafahrt. Und sofern es das Wetter zulässt, würden wir auch mit Minibussen hinauf fahren auf den höchsten Gipfel des Biokovo-Gebirges. Genießen Sie den Dalmatinischen Frühling an der Makarska Riviera, im Hotel Soline und auf unseren Ausflügen mit allen Sinnen, weitab vom Trubel und der Hektik der Hochsaison in den Sommermonaten. Wir heißen Sie herzlich willkommen!