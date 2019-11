BERLIN MARATHON - LAUFPROJEKT „VON 10 AUF 42“

INKL. 4-TAGE REISE VOM 25.09. – 28.09.2020 - GARANTIERTER STARTPLATZ AM 27.09.2020

KOSTENLOSE INFO-AUFTAKTVERANSTALTUNG am 25.11.2019 um 19 Uhr – mit dem Laufspezialisten Herbert Steffny

Pressehaus Stuttgart | Plieninger Str. 150 | 70567 Stuttgart

Telefonische Anmeldung unter Tel. 07151 / 94931-255

(von Montag - Freitag 9-17 Uhr) oder Mail: leserreisen@s.tours



Mit dem Laufprojekt „Von 10 auf 42“ führen wir Sie mit kompetenten Partnern zum Marathon. Erleben Sie, wie sich Marathon anfühlt. Wir bringen Sie zum BERLIN MARATHON 2020 und sichern Ihnen einen garantierten Startplatz auf der schnellsten Strecke der Welt.

So stellt ein Gesundheits-Check, eine Leistungsdiagnostik sowie ein Trainingsplan die Basis des Laufprojektes dar. Regelmäßige Lauf- und Intervalltrainings finden ab Februar 2020 alle 14 Tage statt. Ihren Trainingszustand testen Sie bei drei Laufevents. Diese Startplätze sind ebenfalls in dem Paket enthalten. Der ehemalige Weltklasse-Leichtathlet Herbert Steffny wird Ihnen während der Trainingsphase an einem Abend mit seinem professionellen Rat und Empfehlungen persönlich zu Verfügung stehen.