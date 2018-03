Anzeige

Von Cordula Dieckmann





Esslingen - „Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Das ist der wohl berühmteste Satz aus Antoine de Saint-Exupérys Kinderbüchlein „Der kleine Prinz“. Die traurige, kluge Geschichte der poetischen Freundschaft zwischen einem Bruchpiloten und einem heimwehkranken Jungen von einem fernen Asteroiden rührt Menschen in aller Welt. Mehrfach wurde sie schon verfilmt. Nun hat sich der Regisseur Mark Osborne an dieses berühmte Stück französischer Literatur gewagt. Sein Kinowerk ist liebevoll animiert und wunderschön erzählt, mal komisch und mal melancholisch. Und es verzaubert kleine wie große Zuschauer.

Eingebettet ist die Geschichte in eine Rahmenhandlung: Ein Mädchen ist in den Ferien zum Pauken verdammt. Es soll an einer Eliteschule aufgenommen werden. Der strikte Lernplan der ehrgeizigen Mutter gerät durcheinander, als die Tochter sich mit dem Nachbarn anfreundet - einem alten Mann mit einem klapprigen Flugzeug im Garten. Die Kleine ist fasziniert von seinen Geschichten über einen Prinzen, den er bei einer Notlandung in der Wüste kennengelernt hat. Heimlich lässt sie ihre Bücher im Stich und lauscht den Erzählungen von einer wundersamen Begegnung und ihrem traurigen Ende.

„Die Welt ist zu erwachsen“

Nur mit einem will sich das Mädchen nicht abfinden: Dass der heimwehkranke Prinz sich von der gefährlichen Giftschlange beißen lässt. Hier schreibt der Film die Geschichte des Buches fort. Die Kleine ist überzeugt, dass der Prinz noch irgendwo lebt. Mutig geht sie auf eine fantastische Reise zu fernen Planeten, um ihn zu finden. Dabei greift der Film Elemente des Buches auf: Da ist der schlaue Fuchs, der beste Freund des Prinzen, gesprochen von Matthias Schweighöfer. Die stolze Rose, die der Prinz über alles liebt. Der Planet mit dem Geschäftsmann, der nur Zahlen kennt. Oder der eitle Geck, der ständig Applaus haben will.

Osborne gelingt das Kunststück, die Poesie und die Melancholie des weltweit mehr als 145 Millionen Mal verkauften Buches einzufangen. Wie der Autor beschwört er den Zauber der Kindheit. „Wahrscheinlich ist die Welt einfach zu erwachsen geworden“, stellt der alte Mann ernüchtert fest. Seine Erzählungen und Zeichnungen sind ein Gegenentwurf zum Streben nach Perfektionismus. Vielleicht nimmt sich der Film etwas viel Zeit, um die ambitionierten Ziele der Mutter einzuführen. Doch spätestens wenn das Mädchen in die abenteuerliche Geschichte eintaucht und selbst Planeten und Asteroiden mit ihren verrückten Bewohnern erkundet, ist der Zauber wieder da.

Was diesen Kinofilm so poetisch macht, ist nicht nur die Geschichte. Es sind vor allem auch die Bilder, vorwiegend in 3D-Optik animiert. Dazwischen gibt es wunderbare Sequenzen aus der Welt des kleinen Prinzen, mit kunstvollen Papierfiguren, die in Stop-Motion-Technik in Szene gesetzt wurden, unterlegt mit wunderschöner Musik von Hans Zimmer. Am Ende ist es ein bisschen so, als würde man aus einem Traum erwachen, und in den man jederzeit zurückkehren kann, so wie es der alte Mann seiner kleinen Freundin mit auf den Weg gibt: „Wenn du mit dem Herzen siehst, werde ich immer bei dir sein.“

„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ist ein Welterfolg. Nun kommt ein Film ins Kino, der den Zauber der Geschichte auf die Leinwand bringt. Ein wunderschönes Filmkunstwerk, das zu Herzen geht.