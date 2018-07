Anzeige

EsslingenEs ist nicht gerade ungewöhnlich, dass Kinder ihre Eltern peinlich finden – vor allem dann, wenn sich Papi und Mami urplötzlich wieder jung fühlen und das auch jedem unbedingt beweisen müssen. Meist kriegen die lieben Eltern dann die rote Karte gezeigt, und alles ist wieder im Lot. Doch in Ben Falcones neuer Hollywood-Komödie „How To Party With Mom“ nimmt die Geschichte eine gänzlich andere Wendung. Da wird aus einer langweiligen Vorstadt-Mami unverhofft ein cooles Partygirl, das der eigenen Tochter die Show zu stehlen droht. Das klingt nach einer ziemlich witzigen Story, und wenn Ulknudel Melissa McCarthy auch noch die Hauptrolle spielt, verspricht die Sache ganz schön witzig zu werden. Doch keine Regel ohne Ausnahme: So sehr sich Falcone am Regiepult und seine Göttergattin in der Hauptrolle auch mühen – wirklich neu und überraschend ist das alles nicht.

Ihre besten Jahre hat Deanna (Melissa McCarthy) der Familie geopfert. Nun geht Töchterlein Maddie (Molly Gordon) aufs College, und Deanna stellt sich auf ein ruhiges Leben ein. Natürlich kommt alles anders: Ehemann Dan (Matt Walsh) eröffnet ihr, dass er genug vom ehelichen Einerlei hat und künftig mit der ungleich reizvolleren Marcia (Julie Bowen) das Bett teilen will. Und um die Katastrophe komplett zu machen, eröffnet er ihr, dass er die Scheidung will und das gemeinsame Haus verkaufen wird – Deanna bekommt keinen Cent. Für die Verlassene bricht eine Welt zusammen, schließlich hätte sie mit alledem niemals gerechnet, und einen Plan B hat sie auch nicht in der Tasche. Doch als sie sich erst mal berappelt und Dans Habseligkeiten abgefackelt hat, beschließt Deanna, dort weiterzumachen, wo sie nach Maddies Geburt aufgehört hat: am College, das sie damals ein Jahr vor dem Examen verlassen hat.

Maddie kann dem Gedanken, ihrer Mutter künftig tagtäglich auf demselben Campus zu begegnen, überhaupt nichts abgewinnen. Doch Deanna lässt sich durch nichts und niemanden bremsen, zieht ins Studentenwohnheim ein und fühlt sich pudelwohl. Sie freundet sich mit Maddies Mädels an, feiert die wildesten Partys, wird als „Dee Rock“ zur heißesten Nummer auf dem Campus, und als sie auch noch mit einem der begehrtesten Studenten des Colleges anbändelt, wird sie vollends zum Star. Tochter Maddie kann über die wundersame Wandlung ihrer Mutter, die sie bis dahin nur als Heimchen am Herd kannte, bloß staunen. Aus dem anfänglichen Ärger über Mamis Eskapaden erwächst mehr und mehr Respekt. Und Deannas Vorbild hilft unverhofft auch Maddie, den eigenen Weg zu gehen.

Ben Falcone und Melissa McCarthy, die gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben, haben sich zweifellos bemüht, einen halbwegs unterhaltsamen Film zu drehen. Und tatsächlich hat „How To Party With Mom“ auch den einen oder anderen lustigen Moment. Doch unterm Strich bleibt die Story viel zu vorhersehbar, und die Figuren bergen viel zu wenig Überraschendes. So bleibt im Grunde nur Melissa McCarthys Leinwandpräsenz, um dieser Komödie wenigstens den einen oder anderen Pluspunkt zu verschaffen. Wenn Deanna nach und nach ihr Langweiler-Image mit ihren fürchterlichen Strickpullis hinter sich lässt, kann man gar nicht anders, als Sympathie für sie zu empfinden. Wenn die 80er-Jahre fröhliche Urständ’ feiern, swingt man unwillkürlich mit, weil Gutes kein Verfallsdatum hat. Und wenn sie Maddie und ihren Altersgenossinnen zeigt, wie man so richtig Party macht, freut man sich insgeheim, wie Deanna allen beweist, dass man in Wahrheit nie zu alt ist, um wirklich jung zu sein.

