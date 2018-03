Der kunterbunte Nestrier Finny (links) und das bissige Grymp-Mädchen Leah vergessen in der Stunde der Not all ihre Rivalität.Wild Bunch

Von Gaby Weiß





Esslingen - Wer im großen Buch der Tierwelt nachschlägt, wird vergeblich nach Nestriern und Grymps Ausschau halten, denn die sind seit einer Ewigkeit ausgestorben. Daran war nicht etwa die Eiszeit schuld, sondern die Sintflut. Eigentlich sollte damals ein Paar von jeder Tierart auf der Arche in Sicherheit gebracht werden, doch wie es der Zufall wollte, kamen nicht alle Passagiere an Bord. Das jedenfalls behauptet Regisseur Toby Genkel in seinem neuen Trickfilm „Ooops - Die Arche ist weg“, der heute in die deutschen Kinos kommt und der höchst vergnügliche Familienunterhaltung in 3D verspricht.

Ordnung muss sein

Mit der Bürokratie war das offenbar schon damals so eine Sache: Wer nicht auf der Passagierliste stand, kam auch nicht auf die Arche. Ordnung muss auch in der schlimmsten Sintflut sein. Dave und sein Sohn Finny sind Nestrier - leicht tollpatschige und ziemlich bunte Viecher, deren Talent darin bestand, Nester zu bauen und bei Gefahr stinkende blaue Gaswolken auszustoßen. Mit einer List versuchen Dave und Finny, doch noch auf die Arche zu gelangen. Doch dann passiert ein Missgeschick und Finny bleibt an Land zurück - zusammen mit dem Grymp-Mädchen Leah. Grymps sind fleischfressende Viecher, die besonders gerne Nestrier verspeisen. Doch die beiden merken rasch, dass sie nur eine Überlebens-Chance haben, wenn sie sich zusammenraufen, um die Arche doch noch zu erreichen. Und genau wie ihre Kinder müssen auch Leahs Mutter Kate und Finnys Vater Dave, die zusammen an Bord sind, erkennen, dass sie die Arche nur mit vereinten Kräften zum Umkehren bringen können - sonst ist es aus mit ihren lieben Kleinen.

Regisseur Toby Genkel kennt sich aus mit Animationsfilmen, immerhin hat er schon so erfolgreiche Produktionen wie „Lauras Stern“ auf den Weg gebracht. Acht Jahre lang hat er mit seinem Team an diesem Film gearbeitet, und man merkt sofort, wie viel Spaß die Filmemacher hatten, ganz neue Tierarten zu kreieren. Vor allem die Nestrier fallen ganz schön aus dem tierischen Rahmen und wurden von vielerlei Arten inspiriert - zum Beispiel von Pinguinen und Ottern. Und was ist aus Noah und seiner Familie geworden? „Wir wollten unsere Geschichte rein aus der Sicht der Tiere erzählen“, sagt der Regisseur. „So kam es auch zu der Idee, dass die Tiere sich auf der Arche selbst verwalten.“

Gemeinsam stark

Eigentlich sind Filme wie „Ooops“ eine Domäne der amerikanischen Trickfilmer. Toby Genkel und seine Crew mussten zwar mit einem deutlich geringeren Budget auskommen als ihre Kollegen aus Übersee, doch am Einfallsreichtum haben sie nicht gespart. Die tierischen Protagonisten sind originell charakterisiert, die Story macht Spaß, die Dialoge sind witzig, wofür in der deutschen Version prägnante Synchronstimmen wie die von Christian Ulmen und Katja Riemann garantieren. Und die Botschaft des Films würde auch jeder US-Produktion Ehre machen: Warum soll man seine Feindschaft pflegen, wenn man gemeinsam und in Harmonie viel mehr erreichen kann?

Zwei köstliche Fantasie-Tierkinder verpassen in Toby Genkels familientauglichem Animationsfilm die Abfahrt der Arche und raufen sich wie ihre Eltern, die einander eigentlich spinnefeind sind, zusammen. Ein origineller Trickfilm, der mehr mit seiner Story und seinen Figuren punktet als mit der letzten tricktechnischen Finesse.