Der kauzige Zauberer Newt (Eddie Redmayne) muss in New York kühlen Kopf bewahren. Warner Bros.

Von Christoph Meyer





Esslingen - New York im Jahr 1926: Eine Gruppe von Männern blickt ungläubig auf eine tiefe Furche, die im Kopfsteinpflaster einer Straße klafft. Nur Momente zuvor hat sich dort eine unbändige Kraft ihren Weg gebahnt. „Das ist ein Tierwesen“, murmelt einer der Männer. Die Szene stammt aus David Yates’ neuem Film „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (ab sechs Jahren), der nach einem Buch der Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling entstanden ist und deren magischen Kosmos um eine Facette erweitert.

Der kauzige Zauberer und Wissenschaftler Newt Scamander (Eddie Redmayne) kommt eines Tages mit einem Koffer voller magischer Tiere aus England nach New York. Dort leben Zauberer und Hexen anders als in Großbritannien in ständiger Furcht, entdeckt zu werden. Sektiererische Aufwiegler schüren die Angst vor ihnen. Newts Koffer entpuppt sich als wundersamer Schutzraum für allerlei magische Tierarten, die er vor dem Aussterben bewahren will. Durch ein Missgeschick entkommen einige der Wesen und sorgen für Durcheinander. Newt versucht sie mit Hilfe der klugen Magier-Beamtin Porpentina Goldstein (Katherine Waterston), deren koketter Schwester Queenie (Alison Sudol) und des etwas trotteligen Nicht-Zauberers Jacob Kowalski (Dan Fogler) wieder einzufangen. Doch die drolligen Tiere sind nicht das einzige Problem, das der Magische Kongress des US-Zaubererverbands hat: Ein sehr viel mächtigeres Wesen bedroht den Frieden zwischen Magiern und Nicht-Magiern.

Das verlangt nach einer Fortsetzung

David Yates’ Film gerät düsterer als die Harry-Potter-Streifen. Rowling-typisch geizt er nicht mit überraschenden Wendungen und unvoll­endeten Erzählsträngen, die nach einer Fortsetzung verlangen. Die Jagd des Helden-Quartetts ist spannend und mittels computeranimierter Flüge durch die Häuserschluchten Manhattans rasant - zuweilen etwas zu sehr. Die magischen Tierwesen hätten zum Teil noch eigenwilligere Züge vertragen. Eine Art Schnabeltier, das es auf Wertsachen abgesehen hat, oder ein Faultier mit einer Vorliebe für Handtaschen sind stark an die reale Welt angelehnt. Trotzdem gelingt es Yates, ein stimmiges Bild mit starken Charakteren zu erzeugen.

Dieser Film ist nur der Start einer fünfteiligen Serie, die Rowling angekündigt hat. Zauberlehrling Harry Potter spielt darin keine Rolle. Dafür wird nun ein Schauspieler gesucht, der den jungen Albus Dumbledore verkörpert. Der spätere Leiter der Zauberschule Hogwarts ist in einen epischen Kampf mit dem Bösewicht Grindelwald verwickelt, den Johnny Depp spielt. Im aktuellen Film hat er einen Mini-Auftritt, im nächsten, der im Paris des Jahres 1928 spielen soll, wird er eine dominierende Rolle spielen. Für Hauptdarsteller Eddie Redmayne geht mit der Filmreihe ein Traum in Erfüllung. Er hatte sich vergeblich um Rollen in den Potter-Filmen beworben. Die des Newt Scamander scheint ihm wie auf den Leib geschneidert.

Joanne K. Rowling hat ihren Harry-Potter-Kosmos um ein weiteres Kapitel erweitert. Sie versetzt die Zauberer, Hexen und Fabelwesen ins New York der 20er-Jahre - und das mit Erfolg.