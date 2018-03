Anzeige

Von Maryam Schumacher





Esslingen - Agententhriller funktionieren oft nach dem gleichen Schema: Die Kämpfer für das Gute gehen an ihre Grenzen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und ihre eigene Unschuld zu beweisen. Ganz anders in John Maddens Action-Thriller „Eine offene Rechnung“. Darin verstricken sich die „Guten“ in Lug und Trug und werden zu Schuldigen, da sie die Wahrheit vertuschen. Nur eine Lüge lässt sie zu Helden werden. Der Nervenkitzel ist garantiert, doch viele Szenen sind übertrieben gewalttätig und einige Dialoge enttäuschend.

Rachel (Jessica Chastain), David (Sam Worthington) und Stefan (Marton Csokas) sollen für den israelischen Geheimdienst Mossad einen ehemaligen KZ-Arzt in Ost-Berlin fangen. Ihre Mission missglückt und der Naziverbrecher Dieter Vogel (Jesper Christensen) flieht. Die drei erzählen allen, sie hätten ihn getötet und werden in Israel als Helden gefeiert. 30 Jahre später drohen sie jedoch aufzufliegen, da Vogel in einer Zeitung erwähnt wird. Die Lüge muss in die Tat umgesetzt werden.

Hartnäckige Schuldgefühle

In Rückblenden wird ins graue Berlin von 1966 zurückgespult. Die jungen Agenten bereiten ihre Mission vor, es entwickelt sich zaghaft eine Dreiecks-Liebesgeschichte. Dann wird wieder das Jahr 1997 eingeblendet: Rachel (Helen Mirren), Stefan (Tom Wilkinson) und David (Ciarán Hinds) sind in die Jahre gekommen. Rachel sonnt sich in ihrem erfundenen Erfolg. Sie ist die eigentliche Protagonistin. Während die junge Rachel zart und sentimental ist, ist die ältere Rachel verhärtet und ernst. Helen Mirren füllt diese Rolle wunderbar aus. Sie fühlt sich schuldig für Vogels Flucht.

„Eine offene Rechnung“ ist ein Remake des israelischen Films „Ha-Hov“. Obwohl sich Madden an ein heikles Thema wagt, ist der Film kein Holocaust-Thriller. Vielmehr geht es um Psychologie. Drei Menschen, die glauben, das Richtige zu tun, handeln am Ende moralisch falsch. Die Lüge verselbständigt sich und es gibt scheinbar keinen Ausweg, ohne das Lebenswerk zu zerstören. Zu den Schlüsselszenen gehören jene in der Berliner Wohnung der drei Agenten, wo Vogel festgehalten wird.

Die Dialoge zwischen Jägern und Gejagtem können aber nicht überzeugen. Dieter Vogel erklärt David, warum er und andere Nazis die Juden töteten: Es sei leicht gewesen, weil die Juden schwach gewesen seien. Sie hätten sich damals nie zur Wehr gesetzt. Solch simplen Erklärungsversuchen für den Massenmord an Millionen Menschen hat der junge Mann nichts entgegenzusetzen außer blinder Wut. Trotz eines gelungenen Spannungsbogens krankt der Film an einer verfehlten Schwerpunktsetzung. Anstatt detailliert die gescheiterte Mission von 1966 zu zeigen, wäre die gegenwärtige Suche Rachels nach Vogel psychologisch aufschlussreicher gewesen, schließlich sind auf dieser Ebene die Gewissensbisse angesiedelt.

