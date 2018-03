Anzeige

Von Birgit Roschy





Esslingen - Zwischen 1943 und 1945 versteckten Bauern aus dem Münsterland eine jüdische Familie und retteten sie so vor der Deportation. 1965 schilderte die Überlebende Marga Spiegel ihre Geschichte in ihrem autobiografischen Buch „Retter in der Nacht“. In Ludi Boekens Verfilmung „Unter Bauern“ spielen Veronica Ferres und Armin Rohde das aus Ahlen stammende Ehepaar Marga und Menne Spie gel, das nach immer brutaleren Repressalien zu Spiegels Freund, dem Bauern Heinrich Aschoff flüchtet. Der zögert keine Minute, sie aufzunehmen - Menne wird von Nachbarn auf dem Dachboden versteckt. Während Spiegel ob des Eingeschlos senseins verrückt zu werden droht und der Krieg näher rückt, versuchen Marga und ihre Tochter Karin, unauf fällig im Alltag mitzuschwimmen.

Dickschädel zeigen Zivilcourage

Zum Netz der Unterstützer zählten neben Aschoff die Bauern Silkenbömer, Pentrop, Südfeld und Sickmann - ihre Namen wurden später in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem verewigt. Eingedenk dessen, dass dort nur 455 Deutsche geehrt werden und dass unter den 100 Ahlener Juden nur die drei Spiegels überlebten, gibt sich die Handlung erstaunlich unpathetisch. Die Helfer hatten weniger die lauten Dorfnazis als ihre eigenen Kinder zu fürchten, die, von der Hitlerjugend indoktriniert, drauf und dran sind, ihre Eltern zu verraten. Ludi Boeken beweist wenig inszenatorischen Ehrgeiz, skizziert aber glaubwürdig das Doppelleben unter der Diktatur. Ganz ohne kitschiges Pathos halten nicht nur die wortkargen Bauern, sondern auch viele andere Dörfler zwischen Ahnen und Nicht-wissen-wollen dicht. Dabei spielen neben einer grundlegenden Anständigkeit und Menschlichkeit vielleicht auch ein tief verwurzeltes Misstrauen gegen die Obrigkeit, der katholische Glaube und eine gewisse Quadratschädeligkeit eine Rolle.

So präsentiert sich die Verfilmung als Geschichtsschreibung von unten und erweist gerade durch ihren verhaltenen Ton dem Mut und der Zivilcourage sogenannter kleiner Leute eine überzeugende Hommage. Die Achillesferse des Films ist Veronica Ferres. Sie ist wegen ihrer Starpower mit dabei, aber nur mit beschränkter mimischer Bandbreite ausgestattet: Man nimmt ihr die unter Todesangst und Daueranspannung lebende Mar ga kaum ab. Dafür sind die meisten Nebenfiguren umso komplexer. Martin Horn gibt den Grübler Aschoff, der Gefühle in der Kneipe ertränkt, sich über seine barsche Frau beklagt und unbeholfen mit der schönen Marga zu flirten versucht. Zur heimlichen Heldin steigt aber just jenes unwirsche, namenlose Ehegespons (Margarita Broich) auf. Verhärmt und von der harten Arbeit früh gealtert, nimmt sie die Spiegels spürbar widerwillig auf. Der Neid auf die feine Dame verschwindet nie ganz, die Verzweif- lung über den gefallenen Sohn macht sie zur gebrochenen Frau. So gelingt mit dieser zwiespältigen Figur wie nebenbei ein berührendes Frauenporträt aus der bösen alten Zeit.

Nach den Lebenserinnerungen der Münsterländer Jüdin Marga Spiegel hat Regisseur Ludi Boeken dieses eindrucksvolle Historien-Drama über Zivilcourage im NS-Alltag gedreht.