EsslingenTeenager-Komödien folgen meist einer nicht allzu einfallsreichen Dramaturgie: Erst kabbeln sich Jungs und Mädchen, obwohl sie nichts lieber wollen, als miteinander anzubändeln. Oft spielen Alkohol, Sex und Zoten eine Hauptrolle, und irgendwann ist nach einer langen Fahrt auf der Achterbahn der Gefühle alles halbwegs in Butter – bis zur Fortsetzung der Geschichte, in der alles wieder auf Anfang steht. Greg Berlantis Komödie „Love, Simon“ ist wohltuend anders, und das liegt nicht zuletzt an ihrer Hauptfigur. Jener Simon ist ein ganz normaler, aufgeweckter und richtig netter Teenager, der mitten im Leben steht. Doch er hat ein klitzekleines Geheimnis, das er mit niemandem teilen will, weil er sicher ist, dass die meisten kein Verständnis für ihn haben: Simon ist schwul, und in einer Welt, in der Heterosexualität die Norm ist, wird es für junge Menschen wie ihn bisweilen ziemlich einsam.

Der 17-jährige Simon (Nick Robinson) hat patente Eltern (Jennifer Garner und Josh Duhamel), nette Freunde, und in der Schule läuft es prächtig. Dennoch stöhnt er ein ums andere Mal, wenn keiner zuhört: „Ich hab’s satt, in einer Welt zu leben, in der ich nicht der sein kann, der ich sein will.“ Mit 13 wurde Simon zum ersten Mal klar, dass er auf Jungs steht – seither trägt er dieses Geheimnis mit sich herum, das er nicht mal mit seiner besten Freundin Leah (Katherine Langford) teilen kann. Doch dann outet sich im anonymen Schul-Blog ein unbekannter Mitschüler, der sich „Blue“ nennt. Und plötzlich hat Simon das Gefühl, dass es irgendwo da draußen jemanden geben muss, der genauso ist wie er. Ohne einander zu kennen, tauschen die beiden ihre anonymsten Geheimnisse aus. Doch dann vergisst Simon eines Tages, sich am Schul-PC auszuloggen. Ausgerechnet sein Mitschüler Martin (Logan Miller), der tollpatschige Klassenclown, bemerkt das und droht, das Geheimnis auszuplaudern – wenn ihn Simon nicht mit seiner Freundin Abby (Alexandra Shipp) verkuppelt. Doch die will lieber Simons besten Freund Nick (Jorge Lendeborg jr.), und so steht er arme Junge vor einer harten Gewissensentscheidung.

Ein Superheld hinter der Kamera

Greg Berlanti hat diesen vorzüglichen Film nach Becky Albertallis Jugendbuch „Nur drei Worte – Love, Simon“ auf die Leinwand gebracht. Und er war für die Autorin und den Produzenten gleichermaßen erste Wahl: „Er verantwortet viele Superhelden-Serien im Fernsehen“, weiß Albertalli. „Er ist selbst ein echter Superheld und absolut brillant.“ Und Produzent Pouya Shahbazian ergänzt: „Greg Berlanti ist der nachdenklichste und fürsorglichste Mensch, den ich kenne. Er bringt sehr viel Menschlichkeit in seine Regie ein. Er verfilmt eine auch für ihn sehr persönliche Geschichte. Während wir das Drehbuch zusammen mit Greg entwickelten, griff er immer wieder auf seine eigenen Erfahrungen zurück, um der bereits sehr komischen, brillanten und differenzierten Story noch weitere Nuancen zu geben.” Berlanti setzte die Geschichte mit viel Gespür für Zwischentöne und für eine sensible Zeichnung der Figuren um – wobei er sich einen netten Kunstgriff einfallen ließ, um Simons Vorstellungen vom geheimnisvollen „Blue“ zu zeigen.

So entstand ein Film, der mit seiner Sensibilität, Ernsthaftigkeit, seinem Humor und seiner wohltuenden Leichtigkeit nicht nur junges Publikum begeistern wird. Und der ganz wesentlich vom eindrucksvollen Spiel des jungen Hauptdarstellers lebt. Nick Robinson zeigt durch und durch glaubwürdig die Gewissensnöte eines jungen Mannes, der es nicht wagt, zu seiner Sexualität zu stehen, obwohl er mit beiden Beinen im Leben steht und ein stabiles Umfeld hat, das ihm eigentlich die nötige Sicherheit geben sollte, sein Schwulsein ganz offen zu zeigen. Dass Simon trotzdem Skrupel hat und dass ein unfreiwilliges Outing noch immer das Risiko birgt, ins Abseits gestellt zu werden, sagt viel über die Toleranz in einer Gesellschaft aus, die sich gerne ihrer Liberalität rühmt.

Nach einem Roman von Becky Albertalli erzählt Greg Berlanti die Geschichte eines Jungen, der es nicht wagt, zu seiner Sexualität zu stehen. „Love, Simon“ ist ein mit leichter Hand erzählter, zu Herzen gehender Film, der beweist, dass Teenager-Komödien nicht immer nur geschmacklos, platt und seicht sein müssen.