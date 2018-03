Anzeige

Von Birgit Roschy





Esslingen - Den Wunsch, wieder jung zu sein, aber mit dem Erfahrungshorizont eines Erwachsenen ausgestattet, haben wohl viele Menschen. In Burr Steers neuer Teenie-Komödie „17 Again“ erinnert sich der gefrustete Mittdreißiger Mike an jenen Wendepunkt, an dem sein Leben, wie er glaubt, die falsche Richtung genommen hat.

Mit 17 ist er in seiner Highschool ein kleiner Star. Doch vor dem alles entscheidenden Spiel taucht seine Freundin auf und guckt Basketball-Ass Mike bedröppelt an: Sie ist schwanger. Adieu Karriere, bonjour tristesse. 20 Jahre später ist Mike so gut wie geschieden, er haust bei seinem schrillen Kumpel Ned und ist seinen beiden Teenager-Kindern entfremdet. Zu allem Elend wird er auch noch aus seinem lausigen Job geworfen. Höchste Eisenbahn also für jene Wunderwaffe, mit der Ko mödien wie „Zurück in die Zukunft“ die Chronologie ausknipsen: der Zeitstrudel. Und prompt erwacht Mike, der zuvor vom behäbigen Matthew Perry gespielt wurde, zwar wieder in der Jetztzeit, aber in Gestalt seines 17-jährigen Ichs (Zac Efron): Mit vollem Haar und ohne Pickel und Zahnklammer kehrt er auf die Schule zurück. Zac Efron agiert fast so jugendfrei wie in den „Highschool-Musicals“, was dem Drehbuch einige Verrenkungen abfordert. So wird eine Handlung konstruiert, in der sich der Knabe wie ein puritanischer Predigeronkel aufführen muss. Mit Neds Hilfe schmuggelt er sich in seine alte Highschool, auf der seine Sprösslinge eine fade Existenz fristen. Vor allem will er Ehefrau Scarlet umstimmen, die ihm den Laufpass geben will.

Frühstück mit Elfenohren-Maske

Zac Efron macht seine Sache gar nicht schlecht, wenn er als Mike seinem vom Mobbing strapazierten Sohn unter die Arme greift und seiner Tochter ihren Wüstling-Freund ausredet. Und wenn der engelhafte Jüngling im Aufklärungsunterricht ein Plädoyer für wahre Liebe hält, kriegt auch die abgebrühteste Nymphe feuchte Augen. Abendfüllend ist diese keusche Nummer indes nicht, selbst wenn Super-Mike zwischendurch für schwul gehalten wird. So bekommt die Spaßbremse den schrägen Fantasy-Fan Ned an die Seite gestellt, der sich bereits zum Frühstück Elfenohren aufsetzt und dem Star mit wunderbar trockenen Gags die Schau stiehlt.

Leider wird die Harmlosigkeit dieses anspruchslosen Filmspaßes durch unzumutbare Weibsbilder, die ziemlich unterbelichtet und allzeit bereit sind, noch weiter beeinträchtigt.