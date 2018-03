Anzeige

Esslingen (gw) - Krimiserien gibt es dutzendweise im Fernsehen, und die meisten sind nicht dazu angetan, anspruchsvolle Filmfreunde zu begeistern. Zwei Serien, die höheren Ansprüchen gerecht werden, gibt es nun auch auf DVD.

Senta Berger spielt in der ZDF-Serie „Unter Verdacht“ die Kriminalrätin Eva-Maria Prohacek von der internen Ermittlung der Münchner Polizei. Sie und ihr schrulliger Assistent Langner (Rudolf Krause) werden immer dann gerufen, wenn Polizisten und andere Staatsdiener in Amigo-Affären, Verbrechen und schmutzige Geschäfte verwickelt sind. Ihr Chef Reiter (Gerd Anthoff) ist ihr dabei keine Hilfe, da er viel zu oft selbst in krumme Touren seiner „Amigos“ verwickelt ist. Doch Prohacek lässt sich nicht beirren und nimmt den Kampf mit ihren mächtigen Gegnern auf. Die Folgen sechs bis zehn der Reihe der Serie, die nun bei Pandavision auf DVD erschienen sind, haben es in sich: Diesmal bekommt es Eva-Maria Prohacek unter anderem mit dem rätselhaften Tauchunfall eines hochrangigen Beamten im Wirtschaftsministerium, einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz des Sondereinsatzkommandos und mit Schwarzarbeitern zu tun. Und dann wird sie auch noch selbst des Mordes verdächtigt. Anders als viele andere Krimiserien bezieht „Unter Verdacht“ seine Spannung nicht nur aus einer gut konstruierten Krimihandlung, mit gesellschaftskritischem Hintergrund, sondern auch aus den interessanten Verflechtungen der verschiedenen Charaktere. Freunde anspruchsvoller Krimiunterhaltung, die gut durchdachte und unkonventionell inszenierte Fälle mögen, liegen mit dieser DVD-Box richtig.

Tag für Tag schickt das ZDF seine verschiedenen „SOKO“-Teams auf Verbrecherjagd. In „SOKO Wien“ setzt der österreichische Polizei-Oberst Otto Dirnberger (Dietrich Sigl) seine Ermittler Helmuth Nowak (Gregor Seberg) und Christian Hennig (Bruno Eyron) auf die Spur brutaler Verbrecher, die in der österreichischen Hauptstadt ihr Unwesen treiben. Unterstützt werden sie dabei von der attraktiven Polizistin Penny Lanz (Lilian Klebow) und von Sekretärin Ernie Kremser (Mona Seefried) - und gemeinsam sind sie alle ein starkes Team. Die komplette zweite Staffel der beliebten Vorabend-Krimiserie ist nun bei Eurovideo auf DVD erschienen. Gleich der Staffelstart hat es in sich: Dirnberger und Kremser werden als Geiseln genommen. Auch die weiteren Fälle der Wiener Ermittler sind nicht von schlechten Eltern: Sie müssen sich mit den skandalösen Praktiken einer Reinigungsfirma auseinandersetzen, sie wollen ein Attentat vereiteln, sie bekommen es zu tun mit einem Wiener Ruderverein, und selbst Kunstbetrüger kreuzen ihren Weg. Neben spannenden Kriminalfällen bietet „SOKO Wien“ auch noch eine gehörige Portion trockenen schwarzen Humors, den unverwechselbaren Wiener Schmäh der Polizisten Dirnberger und Nowak und viele nette Kabbeleien zwischen den Ermittlern.